ضوابط الزيارة مهمة.. أسامة كمال: مصر هي من ستكون مسؤولة عن حماية الزوار على الحدود

علق الإعلامي أسامة كمال على بيان وزارة الخارجية، الذي يشدد على ضرورة التزام مواطني الدول بالقوانين والقواعد المنظمة لدخول الأراضي المصرية، وخاصة الحصول على التأشيرات أو التصاريح المسبقة لزيارة المناطق الحدودية لقطاع غزة.



وأكد كمال خلال برنامج مساء "دي إم سي" على قناة “دي إم سي” أن هذا الإجراء حيوي؛ لضمان أمن الزوار، مشيرا إلى أن "مصر هي اللي هتكون مسؤولة عن حمايته" في تلك المناطق الحساسة، مما يستدعي التنسيق المسبق مع السفارات المصرية في الخارج.



وأضاف كمال أن بيان الخارجية يؤكد على الثوابت المصرية ويضع ضوابط للزيارات.