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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ثقوب في العين وعمى.. اكتشف أضرار خطيرة تسببها الرموش الاصطناعية

الرموش الاصطناعية
الرموش الاصطناعية
اسماء محمد

أثار تحذير طبيب عالمي من أضرار استخدام الرموش الاصطناعية حالة كبيرة من الاهتمام فى الأيام الماضية.

ووفقا لما جاء فى صحيفة "ميرور" كشف الدكتور سوراب سيثي، أن أضرار الرموش الاصطناعية لاتقتصر على مجرد التعب البسيط فى العين أو حتى الالتهاب  بل يمكن أن تؤدي للعمي وبالرغم من أن هذا الخطر الكبير يحدث فى حالات نادرة إلا أنه وارد.

تركيب الرموش

وأوضح الطبيب أن المادة التى يتم لصق الرموش الاصطناعية بها على العين تحتوى معظمها على مادة "فورمالديهايد"  ويمكن تسبب ردود فعل تحسسية فى العين.

 وأضاف سوراب أن تركيب الرموش الاصطناعية يسبب ترققا وفقدانا دائما للرموش الطبيعية،و لتجنب هذه المخاطر يجب الامتناع عن استخدام الرموش الاصطناعية، أو اختيار مواد لاصقة خالية من مادة "فورمالديهايد".

150 حالة سنويا 

ورصدت تقارير الخدمة الوطنية لمعلومات السموم بالمملكة المتحدة “ بريطانيا”  أن عدد الاصابات والمشاكل الصحية التى تحدث فى العين نتيجة المواد اللاصقة المخصصة لـ الرموش الاصطناعية تتراوح بين  100 إلى 150 حالة سنويا.

ويعتقد أطباء العيون أن هذه الأرقام أقل بكثير من الأعداد الحقيقية حيث أن الحالات التى تذهب للمختصين ويتم رصدها بشكل فعلى تختلف عن الحالات الأخرى التى لم تستطع المؤسسة رصدها.

هؤلاء الأشخاص هم الأكثر عرضة للإصابة بـ العمى

أضرار خطيرة 

وتتنوع الإصابات التى تسببها الرموش الاصطناعية بين قرح شديدة فى العين والجفون وحروق كيميائية بل وتصل لثقوب في القرنية. 

وتصنع الرموش الاصطناعية من ألياف بوليستر أو شعر حيواني، إلا أن المواد اللاصقة والحافظة، خصوصا  المحتوية على “سيانوكريلات” هي السبب الرئيس لمعظم هذه الإصابات حيث أنها تتفاعل مع رطوبة الهواء وينتج عنها مادة  "فورمالديهايد" كمادة ثانوية غير مقصودة كما أن بعض أنواع الغراء  الخالية من فورمالديهايد" قد تخرج أيضا كميات ضئيلة جدا أثناء جفافها، وكل هذا يحتم علينا الحذر من استخدام الرموش الاصطناعية.

الرموش الاصطناعية أضرار الرموش الاصطناعية فورمالديهايد مادة الفرومالديهايد العمى تقوب فى القرنية قرح العين

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