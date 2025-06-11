إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكفر الشيخ

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ 9 قرارات إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية، علي مساحة 1050 مترًا مربعًا بمركز بيلا، تحت إشراف آمال بركات رئيس مركز ومدينة بيلا، خلال اليوم الثاني بالمرحلة الثانية من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء.

جدير بالذكر أن حملات الإزالات في كفر الشيخ مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة فى وقت واحد، وتتم تنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون.