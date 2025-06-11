ما هو أجر صيام الخميس والإثنين؟.. 5 فضائل عظيمة ينالها العبد

أجر صيام الخميس والإثنين من أفضل ما يصومه العبد تطوعًا ويتقرب به إلى ربه، وقد ورد في فضله أحاديث نبوية كثيرة تُبيّن فضل صيام التطوع وأنه تهذيب للنفس وأجره عظيم، خاصة في الأيام مثل الإثنين والخميس، والأيام البيض، وعشر ذي الحجة وفي السطور التالية نتعرف على فضل الصيام يوم الخميس.

فضل صيام يومي الخميس والإثنين

ويرجع فضل صيام يومي الخميس والإثنين على العبد في عدة أمور منها:

زيادة في الأجر

يعد صيام يومي الخميس والإثنين من صيام التطوع والذي يزيد العبد الأجر والثواب الذي يحصل عليه المسلم، بالإضافة إلى صيام الفريضة.

التقرب إلى الله تعالى

ومن أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى هو صيام التطوع وفهو وسيلة عظيمة لمغفرة الذنوب وإحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

تكفير الذنوب

الصيام من العبادات التي تكفر الذنوب وتطهّر القلب.

رفع الدرجات في الجنة

ومن فضل صيام التطوع عموما والذي منه صيام الخميس والإثنين هو أن للصائمين مكانة خاصة في الجنة ودرجات عالية.

تهذيب النفس

الصيام يتطلب جهاد النفس والصبر على الامتناع عن الطعام والشراب، وهو ما يزيد من قيمة الأجر.

حديث عن فضل صيام الخميس والإثنين

وجاءت السنة النبوية المباركة تحث المسلمين على صيام هذين اليومين من كل أسبوع ومن هذه الأحاديث ما يلي:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تُعرَض الأعمالُ يومَ الإثنينِ والخميسِ؛ فأُحِبُّ أن يُعرَض عملى وأنا صائمٌ» رواه الترمذى. وقال صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه الترمذي وغيره. وفى صحيح مسلم عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين، ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا.

الحكمة من صيام الإثنين والخميس

سبب اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم صيام هذين اليومين دون باقي أيام الأسبوع يرجع إلى الحديث الشريف رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.

وصيام يومي الخميس والإثنين مستحب لأن هذين اليومين من الأعمال تعرض فيهما أعمال العباد على الله عز وجل، والنبي واظب على صيامهما لأنه يحب أن يعرض عمله وهو صائم.