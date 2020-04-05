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تعليم

ما المصادر التي يمكن أن يستعين بها الطالب في مشروعه البحثي ؟ .. التعليم تجيب

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:04 م
المشروعات البحثية
المشروعات البحثية
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني ، أن هناك عدة مصادر مختلفة للمعلومات ، يمكن أن يعتمد عليها طلاب المدارس ، أثناء القيام بإعداد المشروعات البحثية المطلوبة لتقييمهم هذا العام ، من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الاعدادي.


وقالت وزارة التربية و التعليم ، إن هذه المصادر تتمثل في :
- المكتبة الالكترونية "ذاكر" والتي يمكن الوصول إليها من الرابط التالي :   https://study.ekb.eg/
- كتب المدرسة سواء بالنسخ الرقمية او النسخ الرقمية المتاحة على موقع الوزارة و المكتبة الرقمية .
- القنوات التعليمية المتاحة على نايل سات و موقع يوتيوب.
- اي كتاب متاح يتحدث عن موضوع البحث


وكانت قد نشرت وزارة التربية و التعليم اليوم فيديو توضيحيا لشرح كيفية التعامل مع المشروعات البحثية في سنوات النقل والشهادة الإعدادية، ويوضح كيفية البحث عن المعلومة في المكتبة الرقمية والتعامل مع عناصر المشروع.


وقال الفيديو : إن كل سنة دراسية سيكون لها مشروع واحد متعدد التخصصات يغطي كل المواد الدراسية، لافتةً إلى أنه من المقرر يوم 9 ابريل أن تعلن وزارة التربية و التعليم ، عن مجموعة مشروعات بحثية مختلفة لكل سنة دراسية ليختار منها الطالب مشروعا بحثيا واحدا ليعمل عليه الطالب بمفرده او ضمن مجموعة من 5 طلاب بحد اقصى. 
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