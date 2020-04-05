ما المصادر التي يمكن أن يستعين بها الطالب في مشروعه البحثي ؟ .. التعليم تجيب





وقالت وزارة التربية و التعليم ، إن هذه المصادر تتمثل في :

- المكتبة الالكترونية "ذاكر" والتي يمكن الوصول إليها من الرابط التالي : https://study.ekb.eg/

- كتب المدرسة سواء بالنسخ الرقمية او النسخ الرقمية المتاحة على موقع الوزارة و المكتبة الرقمية .

- القنوات التعليمية المتاحة على نايل سات و موقع يوتيوب.

- اي كتاب متاح يتحدث عن موضوع البحث









وكانت قد نشرت وزارة التربية و التعليم اليوم فيديو توضيحيا لشرح كيفية التعامل مع المشروعات البحثية في سنوات النقل والشهادة الإعدادية، ويوضح كيفية البحث عن المعلومة في المكتبة الرقمية والتعامل مع عناصر المشروع.







