AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هنشوف العجب في زمن الكورونا.. شاهد أغرب طريقة للتعقيم

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:49 ص
طريقة للتعقيم
طريقة للتعقيم
Advertisements
فرح علاء الخولي

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع مصور عن أغرب طريقة للتعقيم من فيروس كورونا.


تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عمالا في مدينة بريلي الهندية يجلسون على الأرض، في حين يقوم أشخاص يرتدون ملابس واقية بتعقيمها بالمواد المطهرة.


وتعليقا على هذا الفيديو، قال مدير المنطقة نيتيش كومار إن الشرطة أمرت بتعقيم الأشخاص المتواجدين في محطة للحافلات، وتطهير واجهات المتاجر بسبب تفشي فيروس كورونا.


وأضاف أن الشرطة طلبت منهم أيضا تطهير بعض الأشخاص الذين تجمعوا هناك وتم رشهم، مشيرا إلى أنه لم يكن عليهم فعل ذلك.


وأثار الفيديو غضبا شديدا في الهند، ووصفه النشطاء بالمعاملة "اللاإنسانية".


والهند هي الأكثر تضررا من المرض في جنوب آسيا وبلغ عدد الحالات فيها نحو 2902، وتوفى 68 شخصا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحرك عاجل من الهند بعد تصريحات أردوغان المستفزة حول كشمير

مقتل 3 مسلحين في اشتباكات مع القوات الهندية بولاية جامو وكشمير

إخواني يحرض على نشر الإصابة بـ كورونا بين رجال الشرطة والقضاء في مصر

لمواجهة كورونا.. تعقيم المواطنين خلال نقل عفش عروس بمواتير الرش.. يديو

قتل كورونا أم البشر؟.. شاهد كيف تعقم السلطات الهندية المواطنين

ترشيحاتنا

دعاء قبل النوم يغفر الذنوب ويجعلك من أهل الجنة بـ 35 كلمة .. لا تغمض عينيك قبل أن تردده

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-4-2020

أول إصابة لنمر بفيروس كورونا في حديقة حيوان بنيويورك.. تفاصيل

فرج عامر يعلن موعد استئناف الدوري المصري

أوكا: رحلت من الجونة بسبب حسام غالي.. فيديو

85 % من الحالات لا تحتاج لدواء.. ماذا قالت الصحة العالمية عن كورونا في مصر؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان الحظر .. خال العيال يقدم أهم النصائح للأمهات لتتبعها فورًا من المنزل

وصفة البنجر لمن يعاني من فقر الدم والأنيميا

حادث غريب لـ كورفيتC8 2020 فور استلامها.. بالصور