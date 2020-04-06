هنشوف العجب في زمن الكورونا.. شاهد أغرب طريقة للتعقيم

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع مصور عن أغرب طريقة للتعقيم من فيروس كورونا.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عمالا في مدينة بريلي الهندية يجلسون على الأرض، في حين يقوم أشخاص يرتدون ملابس واقية بتعقيمها بالمواد المطهرة.





وتعليقا على هذا الفيديو، قال مدير المنطقة نيتيش كومار إن الشرطة أمرت بتعقيم الأشخاص المتواجدين في محطة للحافلات، وتطهير واجهات المتاجر بسبب تفشي فيروس كورونا.





وأضاف أن الشرطة طلبت منهم أيضا تطهير بعض الأشخاص الذين تجمعوا هناك وتم رشهم، مشيرا إلى أنه لم يكن عليهم فعل ذلك.

وأثار الفيديو غضبا شديدا في الهند، ووصفه النشطاء بالمعاملة "اللاإنسانية".

والهند هي الأكثر تضررا من المرض في جنوب آسيا وبلغ عدد الحالات فيها نحو 2902، وتوفى 68 شخصا.