AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

كيف سيعد طلاب المنازل مشروعاتهم البحثية ؟ .. وزير التعليم يجيب

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:23 م
المشروعات الحثية
المشروعات الحثية
Advertisements
ياســـمين بدوي
تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم والتعليم الفني ، استفسارات من متابعي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تتساءل عن حسم موقف طلاب الصفين الأول الثانوي والثانى الثانوى الدارسين بنظام المنازل وكيفية إعداد المشروعات البحثية المطلوبة منهم .

وحرص وزير التربية و التعليم على الرد على هذه الاستفسارات قائلا : أنه يمكن لطلاب المنازل ، فعليهم التواصل مع المدرسة أو أخصائي التطوير التكنولوجي لاضافتهم للمنصة الالكترونية في المدرسة .

وأوضح وزير التربية و التعليم ، أن هؤلاء الطلاب يمكنهم تقديم المشروع مثل الطلاب النظاميين أو يمكن تقديمه للمدرسة ورقيًا.

وكانت قد أعلنت منذ قليل وزارة التربية و التعليم ، عن الاطار العام الذي لابد أن يلتزم به طلاب المدارس من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الاعدادي بمدارس التعليم العام ، لكتابة المشروع البحثي بشكل يضمن نجاح الطالب فيه .   


قالت وزارة التربية و التعليم : إن المشروع البحثي لابد أن يكون مكتوبا بإطار معين ، مشيرةً إلى أن هذا الاطار يقوم على : 

- كتابة عنوان الموضوع 
- كتابة  الرقم التعريفي الخاص بالمشاركين في المشروع 
-  كتابة مقدمة عن الموضوع 
- كتابة عناصر الموضوع من خلال عملية البحث 
- سرد النتائج و الملاحظات النهائية التي خرج بها المشروع البحثي 
- ذكر جميع المصادر التي تمت الاستعانة بها في تجميع المعلومات الخاصة بالبحث .

وشددت وزارة التربية و التعليم ، على أنه يجب على الطالب أثناء عملية البحث تدوين المعلومات و النقاط الهامة التي يجدها ، لاستخدامها اثناء كتابة المشروع 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يكشف عن المراجع المسموح بالاستعانة بها في المشروعات البحثية

وزير التعليم: معلم الفصل ليس له علاقة بتصحيح المشروعات البحثية

10 أسرار مهمة كشفها وزير التعليم اليوم بشأن المشروعات البحثية.. تعرف عليها

وزير التعليم: مهلة من 9 أبريل حتى 15 مايو لتنفيذ المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم الطلاب

وزير التعليم يفجر مفاجآت جديدة: سنلزم الطالب بمشروع بحثي واحد فقط لتصعيده للعام التالي.. يمكن تقديمه ورقيا مع الاعتماد على مراجع من المكتبة لو مفيش إنترنت.. ومعلم الفصل لن يصححها..والنتيجة مش بالدرجات

متى يتم اعتبار المشروع البحثي صحيحا؟.. وزير التعليم يجيب

ترشيحاتنا

مصير القطبين.. الكاف يزف بشرى سارة للأهلى والزمالك بشأن أبطال أفريقيا

فى 3 دقائق.. ضعي هذه المكونات على عيون البوتاجاز وشاهدى النتيجة

نشرة كورونا الفنية.. إصابة فنانة عالمية.. ومحمد رمضان يحرج الفنانين بسبب تبرعاتهم

سيدة خمسينية تضرب ممرضة وتبصق في وجه الأمن خلال مشاجرة بمستشفى .. وهذا جزاؤها

كامل الوزير: تشغيل القطار الكهربائي من السلام للعاصمة الإدارية 25 أبريل

فى أحدث ظهور لها .. نرمين الفقى تشعل السوشيال ميديا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على البحر .. نرمين الفقي تبهر الجمهور بإطلالة الشاطئ

مين الأحلي.. هنا الزاهد ورشا المهدي بنفس البلوزة.. شاهد

بـ ظهر مكشوف.. كارولين عزمي تتألق بفستان ساحر من الشراشيب