كيف سيعد طلاب المنازل مشروعاتهم البحثية ؟ .. وزير التعليم يجيب

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم والتعليم الفني ، استفسارات من متابعي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تتساءل عن حسم موقف طلاب الصفين الأول الثانوي والثانى الثانوى الدارسين بنظام المنازل وكيفية إعداد المشروعات البحثية المطلوبة منهم .





وحرص وزير التربية و التعليم على الرد على هذه الاستفسارات قائلا : أنه يمكن لطلاب المنازل ، فعليهم التواصل مع المدرسة أو أخصائي التطوير التكنولوجي لاضافتهم للمنصة الالكترونية في المدرسة .





وأوضح وزير التربية و التعليم ، أن هؤلاء الطلاب يمكنهم تقديم المشروع مثل الطلاب النظاميين أو يمكن تقديمه للمدرسة ورقيًا.





وكانت قد أعلنت منذ قليل وزارة التربية و التعليم ، عن الاطار العام الذي لابد أن يلتزم به طلاب المدارس من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الاعدادي بمدارس التعليم العام ، لكتابة المشروع البحثي بشكل يضمن نجاح الطالب فيه .



قالت وزارة التربية و التعليم : إ ن المشروع البحثي لابد أن يكون مكتوبا بإطار معين ، مشيرةً إلى أن هذا الاطار يقوم على :

- كتابة عنوان الموضوع - كتابة الرقم التعريفي الخاص بالمشاركين في المشروع - كتابة مقدمة عن الموضوع - كتابة عناصر الموضوع من خلال عملية البحث - سرد النتائج و الملاحظات النهائية التي خرج بها المشروع البحثي - ذكر جميع المصادر التي تمت الاستعانة بها في تجميع المعلومات الخاصة بالبحث .



