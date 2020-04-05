113 مستشفى للحجر و2705 أجهزة تنفس.. كيف استعدت المستشفيات الجامعية لمواجهة كورونا؟.. فيديو

كشف الدكتور حسان عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، عن آخر الاستعدادات في المستشفيات الجامعية لمواجهة أزمة فيروس كوفيد 19 المعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





وقال "عبد الغفار"، أثناء مداخلة عبر الفيديو كونفرس ببرنامج "نشرة ضد كورونا" المذاع عبر شاشة "dmc" مساء اليوم، الأحد، إن بعد ما أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباءً عالميا، والدولة وضعت خطة للتعامل معه، وقامت وزارة الصحة والسكان بتحديد مستشفيات العزل.





وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أنه في أثناء بداية انتشار المرض كانت المستشفيات الجامعية تقوم أيضا بعلاج حالات ليست مصابة بكورونا، لافتا إلى أن هناك تكاملا بين الطواقم الطبية التي تعمل في المستشفيات الجامعية والطواقم التابعة لوزارة الصحة.





وتابع أن "اليوم وبعد الانتشار الأوسع للمرض في مصر جهزنا مستشفيات العزل في المحافظات المختلفة، وهذه المستشفيات مجهزة ومستعدة للتعامل مع كورونا"، مشيرا إلى أنه عندما ترتفع نسبة الإصابة يحدث عجز من قبل أي نظام صحي.





وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلى جاهزية المستشفيات الجامعية بـ 2705 أجهزة تنفس صناعية، ولدينا أماكن عزل في المستشفيات الجامعية في جميع المحافظات.



