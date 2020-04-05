ترك جوابا بخط يده.. انتحار طبيب نادي فرنسي بسبب فيروس كورونا

أعلن نادي ريمس الفرنسي، اليوم الأحد، عن مفاجأة صادمة، بانتحار طبيبه برنارد جونزاليس بعد إصابته بفيروس كورونا Covid -19.





طبيب ريمس انضم للمصابين بالمرض، وقام بالانتحار تاركًا جواب خطي يتحدث فيه عن أسباب إقدامه على هذه الخطوة الصادمة.





أرناود روبينيه عمدة ريمس، عن حالة الحزن الشديدة التي يمر بها بعد انتحار طبيب ريمس، والذي كان يحظى بتقدير كبير من الجميع بالمدينة الفرنسية.





وقال النادي في بيانه:"برناردو كان طبيبًا عظيمًا على أعلى مستوى والجميع يُقدر مجهوداته معنا".





وكشف الموقع الرسمي لريمس، أنه تم اكتشاف الحالة الإيجابية لطبيبه منذ أسبوعين، وترك ملاحظات لم يتم الكشف عن محتواها حتى الآن.





يذكر أن فرنسا تعتبر من أكثر الدول تأثرًا بفيروس كورونا، رفقة كل من بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية التي تحتل صدارة المصابين.



