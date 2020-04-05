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رياضة

ترك جوابا بخط يده.. انتحار طبيب نادي فرنسي بسبب فيروس كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:36 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أعلن نادي ريمس الفرنسي، اليوم الأحد، عن مفاجأة صادمة، بانتحار طبيبه برنارد جونزاليس بعد إصابته بفيروس كورونا Covid -19.

طبيب ريمس انضم للمصابين بالمرض، وقام بالانتحار تاركًا جواب خطي يتحدث فيه عن أسباب إقدامه على هذه الخطوة الصادمة.

أرناود روبينيه عمدة ريمس، عن حالة الحزن الشديدة التي يمر بها بعد انتحار طبيب ريمس، والذي كان يحظى بتقدير كبير من الجميع بالمدينة الفرنسية.

وقال النادي في بيانه:"برناردو كان طبيبًا عظيمًا على أعلى مستوى والجميع يُقدر مجهوداته معنا".

وكشف الموقع الرسمي لريمس، أنه تم اكتشاف الحالة الإيجابية لطبيبه منذ أسبوعين، وترك ملاحظات لم يتم الكشف عن محتواها حتى الآن.

يذكر أن فرنسا تعتبر من أكثر الدول تأثرًا بفيروس كورونا، رفقة كل من بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية التي تحتل صدارة المصابين.

الفيروس المميت انتشر بشكل سريع جدًا الأسابيع الماضية بمختلف أنحاء العالم، وأصاب العديد من الشخصيات العامة والرياضية كذلك، كما تسبب في توقف النشاط الرياضي تمامًا.

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