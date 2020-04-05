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فن

شاهد.. الأفيش الرسمي لمسلسل الاختيار لـ أمير كرارة عن قصة الشهيد المنسي

الأحد 05/أبريل/2020 - 09:49 م
صدى البلد
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نبيل العدوى

طرحت شركة إنتاج مسلسل "الاختيار" الأفيش الرسمى للعمل بالتزامن مع الإعلان الرسمي له تمهيدا لعرضه خلال موسم دراما شهر رمضان المقبل.

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة في الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل، العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.


المسلسل سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، فى رابع تعاون بينهما في الدراما، بعد ثلاثية "كلبش" التي قدموها سويا، ومن إنتاج سينرجى.

والعمل بطولة أمير كراره في دور "منسى" وأحمد العوضي بشخصية "الإرهابي هشام عشماوي"، والفنانة دينا فؤاد، وإسلام جمال، مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف، مثل "آسر ياسين، ومحمد امام، ومحمد رجب، وصلاح عبد الله، وإياد نصار".

شاهد.. الأفيش الرسمي لمسلسل الاختيار لـ أمير كرارة عن قصة الشهيد المنسي
شاهد.. الأفيش الرسمي لمسلسل الاختيار لـ أمير كرارة عن قصة الشهيد المنسي
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