تجربة جديدة من ملاك سيارات السكن المتنقل في أمريكا لمواجهة أزمة كورونا

قرر مجموعة من ملاك السيارات للمنازل المتنقلة إطلاق حملة لإيواء المشردين؛ بسبب تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

تهدف هذه الحملة إلى إيجاد أماكن لإيواء المشردين داخل المنازل المتنقلة حتى لا تنتشر الاصابة بينهم .

كما أن هذه المباردة ستحمي المشردين في الشوارع إلى حد ماء من الإصابة بخطر الكورونا ،والحد من الانتشار .

وتلجأ الولايات المتحدة الأمريكية هذه الفترة إلى إجراءات العزل الذاتي لحماية المواكين ، ومطالبتهم بالبقاء في المنزل .

وتمكنت تلك الطريقة في تجميع ما يقرب من 12 ألف عضو من ملاك مقطورات المنازل المتنقلة ، وهو الامر الذي سيحمى عدد كبير من المشردين .

كما أن تلك المبادرة مجانية دون الحصول على مقابل ولاتتوقف المبادرة على الإيواء فقط بل يقوم عدد من الأشخاص بنقل بعض المشردين للاماكن الذين يريدون التوجه إلى مكان بعينه.

يذكر أن أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا ارتفعت في الولايات المتحدة الأمريكية وبحسب "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 312.317، بعد تسجيل 960 إصابة جديدة.