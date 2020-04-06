منعا للأحراج .. 5 حيل للتخلص من رائحة الفم الكريهة

رائحة الفم الكريهة تشكل لك الكثير من الازعاج يمكنك التخلص من رائحة الفم الكريهة بمجموعه حيل سريعه لها مفعول السحر إليك أبرزها يقدمها موقع برايت سايد
- تناولى ما لا يقل عن 2 لتر من الماء يوميًا.
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علاج الأبهر من الصيدلية أو بالتمارين خلال ثواننوع من الأعشاب استنشاق رائحته تحميك من الشيخوخة والزهايمر
- تساعد أوراق النعناع على محاربة رائحة الفم الكريهة وتنعش فمك.
- التوابل مثل القرنفل ، الحبهان ، و بذور الشمر ممتازة في التخلص من رائحة الفم الكريهة
- صودا الخبز هي غسول فم طبيعي آخر فقط قومى بإذابة ملعقة صغيرة من صودا الخبز في كوب من الماء واستخدميها لشطف فمك. كبديل ، يمكنك أيضًا غمس فرشاة الأسنان الرطبة في صودا الخبز واستخدامها لتنظيف أسنانك.
- الشاي المصنوع من أوراق الحلبة هو معطر فم مضاد للبكتيريا رائع. ابدأ يومك بشرب كوب منه.
- تناولى ما لا يقل عن 2 لتر من الماء يوميًا.