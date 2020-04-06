منعا للأحراج .. 5 حيل للتخلص من رائحة الفم الكريهة





- تساعد أوراق النعناع على محاربة رائحة الفم الكريهة وتنعش فمك.





- التوابل مثل القرنفل ، الحبهان ، و بذور الشمر ممتازة في التخلص من رائحة الفم الكريهة







- صودا الخبز هي غسول فم طبيعي آخر فقط قومى بإذابة ملعقة صغيرة من صودا الخبز في كوب من الماء واستخدميها لشطف فمك. كبديل ، يمكنك أيضًا غمس فرشاة الأسنان الرطبة في صودا الخبز واستخدامها لتنظيف أسنانك.



