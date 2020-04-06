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مرأة

منعا للأحراج .. 5 حيل للتخلص من رائحة الفم الكريهة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:00 ص
رائحة الفم
رائحة الفم
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لمياء الياسين
رائحة الفم الكريهة تشكل لك الكثير من الازعاج  يمكنك التخلص من رائحة الفم الكريهة بمجموعه حيل سريعه لها مفعول السحر إليك أبرزها يقدمها موقع  برايت سايد

  -  تساعد أوراق النعناع على محاربة رائحة الفم الكريهة وتنعش فمك.

-    التوابل مثل القرنفل ، الحبهان ، و بذور الشمر ممتازة في التخلص من رائحة الفم الكريهة

  -  صودا الخبز هي غسول فم طبيعي آخر فقط قومى  بإذابة ملعقة صغيرة من صودا الخبز في كوب من الماء واستخدميها لشطف فمك. كبديل ، يمكنك أيضًا غمس فرشاة الأسنان الرطبة في صودا الخبز واستخدامها لتنظيف أسنانك.

 -   الشاي المصنوع من أوراق الحلبة هو معطر فم مضاد للبكتيريا رائع. ابدأ يومك بشرب كوب منه.

   - تناولى ما لا يقل عن 2 لتر من الماء يوميًا.
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