إعلامية صينية تكشف أقوى سلاح لمواجهة فيروس كورونا ..فيديو

قالت "فيحاء ونج"، الإعلامية الصينية، إن الصين سيطرت على انتشار فيروس كورونا لكن هناك بعض حالات إصابة قادمة من الخارج.





وكشفت فيحاء، أثناء استضافتها ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن البقاء في المنازل هو أقوى سلاح لمواجهة الفيروس فى الوقت الحالى، إضافةً إلى ارتداء الكمامات الطبية.





وتابعت "ونج"، أن التعاون بين الشعب الصيني والحكومة ساعد في السيطرة على انتشار فيروس كورونا، لافتة إلى أنه تتم معاقبة من يخالف الإجراءات التي تقرها الدولة.



