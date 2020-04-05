تطبيق قرارات الغلق بحزم.. سكرتير عام الأقصر يتفقد المدينة .. صور

قام سكرتير عام محافظة الأقصر اللواء أشرف موافي، مساء اليوم الأحد، بجولة ميدانية بعدد من المناطق داخل مدينة الأقصر، لمتابعة الالتزام بتطبيق قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى بحظر التجول.









شارك في الجولة مدير أمن الأقصر اللواء أيمن راضي ، وفريق جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.









وخلال الجولة تمت متابعة التزام المواطنين بقرار حظر التجوال، وتنفيذ قرار إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، كما تمت متابعة أعمال النظافة وإزالة النفايات، والإشراف على أعمال الرش والتعقيم والتطهير بالشوارع، وتم التأكيد خلال الجولة على رؤساء الأحياء، بالمتابعة الميدانية الدورية وتكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة الإشغالات.







