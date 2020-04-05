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محافظات

محافظ كفر الشيخ يشيد بالتزام المواطنين بتنفيذ قرار الحظر.. صور

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:46 م
صدى البلد
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محمود زيدان
أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، بوعي المواطنين وإدراكهم مدي أهمية اتباع جميع الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة لمجابهة انتشار ڤيروس كورونا المستجد.

وتابع محافظ كفر الشيخ، أن تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى، بتوقف جميع وسائل النقل الجماعي؛ العامة والخاصة، من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الـ 6 صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها‪.

وسادت حالة من الهدوء التام شوارع مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، والتزم المواطنون بتعليمات الحكومة بحظر التجول في الشوارع، في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حرصًا على سلامة المواطنين.
محافظ كفر الشيخ يشيد بالتزام المواطنين بتنفيذ قرار الحظر.. صور
محافظ كفر الشيخ يشيد بالتزام المواطنين بتنفيذ قرار الحظر.. صور
محافظ كفر الشيخ يشيد بالتزام المواطنين بتنفيذ قرار الحظر.. صور
محافظ كفر الشيخ يشيد بالتزام المواطنين بتنفيذ قرار الحظر.. صور
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