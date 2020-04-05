محافظ كفر الشيخ يشيد بالتزام المواطنين بتنفيذ قرار الحظر.. صور

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، بوعي المواطنين وإدراكهم مدي أهمية اتباع جميع الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة لمجابهة انتشار ڤيروس كورونا المستجد.





وتابع محافظ كفر الشيخ، أن تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى، بتوقف جميع وسائل النقل الجماعي؛ العامة والخاصة، من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الـ 6 صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها‪.



