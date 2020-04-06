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رياضة

شرط وحيد لـ الأهلي لـ بدء مفاوضات ضم باهر المحمدي من الإسماعيلي

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:34 ص
باهر المحمدي
باهر المحمدي
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ياسمين تيسير
أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن مسؤولي النادي الأهلى اشترطوا الاطلاع على التقرير الطبي لنتائج الفحوصات التي خضع لها باهر المحمدي في الفترة الماضية بألمانيا قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع مسؤولي الاسماعيلي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامجه نمبر وان على قناة النهار: "باهر كان قد تعرض للإصابة خلال إحدى مباريات الدوري، وجاء التشخيص المبدئي عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة، قبل ان يسافر اللاعب إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات في ظل وجود احتمالية لإصابته في الرباط الصليبي".

وتابع: "يعد باهر المحمدي أقوي المرشحين للانضمام للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لخلافة أحمد فتحي الذي رفض تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري".
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