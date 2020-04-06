وزير التعليم يكشف تفاصيل وخطوات أداء المشروع البحثي بديل الامتحان

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن الرئيس السيسي آمن بفكرة التابلت من أواخر 2014 وما نراه الآن هو حصاد 6 سنوات تم بها بناء محتوى رقمي كبير وكوادر في الوزارة ومركز امتحانات ومركز تطوير مناهج وقطاع تطوير تكنولوجي كل هذا هو حصاد لعمل سنوات.









وأضاف طارق شوقي خلال تصريحات تليفزيونية ، أن عدد طلاب الصف الاول الثانوى 589 ألف طالب كما انهم لاول مرة يقومون بالدخول الي امتحان الكتروني في ظل ظروف الحظر والكورونا رغم انه امتحان تجريبي واختيارى نسبته 98% من إجمالي العدد.





وأوضح وزير التربية التعليم ، أن مصر هي الدولة الوحيدة في ظل أزمة فيروس كورونا هي التي تمكنت من عمل امتحانات الكترونية كما ان مصر جاء اليها تقرير من رئيس شركة أمازون وهي اكبر سحابة الكترونية وذلك لاننا لدينا 4 منصات عليها أكد علي ان مصر عند افتتاح المكتبة الرقمية المصرية يوم 19 مارس دخل عليها 7.3 مليون في أول 4 ساعات .









وتابع وزير التربية والتعليم ، أن المكتبة الرقمية يستخدمها الطالب من أولى ابتدائى حتى طالب 3 ثانوي كما أن الطلاب تبادلوا علي الواتس اب والفيس بوك محركات بحث علمي لطالب 3 ابتدائى و 3 اعدادى وتم تطبيق هذا النظام لجميع طلابنا.









واستكمل وزير التربية والتعليم ، أن مهندسين الوزارة قاموا بتقسيم اليوم إلى مجموعات لتخفيف وتوزيع الاحمال كما ان السنة الدراسية انتهت وبالتالي نقوم بتوفير المادة التعليمة اون لاين للطلاب حتي لا نحرم اولادنا من تعليم جيد .



