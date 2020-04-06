AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير التعليم يكشف تفاصيل وخطوات أداء المشروع البحثي بديل الامتحان

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:48 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن الرئيس السيسي آمن بفكرة التابلت من أواخر 2014 وما نراه الآن هو حصاد 6 سنوات تم بها بناء محتوى رقمي كبير وكوادر في الوزارة ومركز امتحانات ومركز تطوير مناهج وقطاع تطوير تكنولوجي كل هذا هو حصاد لعمل سنوات.


وأضاف طارق شوقي خلال تصريحات تليفزيونية ، أن عدد طلاب الصف الاول الثانوى 589 ألف طالب كما انهم لاول مرة يقومون بالدخول الي امتحان الكتروني في ظل ظروف الحظر والكورونا رغم انه امتحان تجريبي واختيارى نسبته 98% من إجمالي العدد.

وأوضح وزير التربية التعليم ، أن مصر هي الدولة الوحيدة في ظل أزمة فيروس كورونا هي التي تمكنت من عمل امتحانات الكترونية كما ان مصر جاء اليها تقرير من رئيس شركة أمازون وهي اكبر سحابة الكترونية وذلك لاننا لدينا 4 منصات عليها أكد علي ان مصر عند افتتاح المكتبة الرقمية المصرية يوم 19 مارس دخل عليها 7.3 مليون في أول 4 ساعات .


وتابع وزير التربية والتعليم ، أن المكتبة الرقمية يستخدمها الطالب من أولى ابتدائى حتى طالب 3 ثانوي كما أن الطلاب تبادلوا علي الواتس اب والفيس بوك محركات بحث علمي لطالب 3 ابتدائى و 3 اعدادى وتم تطبيق هذا النظام لجميع طلابنا.


واستكمل وزير التربية والتعليم ، أن مهندسين الوزارة قاموا بتقسيم اليوم إلى مجموعات لتخفيف وتوزيع الاحمال كما ان السنة الدراسية انتهت وبالتالي نقوم بتوفير المادة التعليمة اون لاين للطلاب حتي لا نحرم اولادنا من تعليم جيد .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصير امتحانات النقل وتوابع تعليق الدراسة.. بيان وزير التعليم

التعليم: مصر فى المرحلة الثانية من التعامل مع الفيروس و تقتضي تأجيل الدراسة

التعليم تفاجئ طلاب المدارس بـ 9 قرارات جريئة .. طلاب اولى وتانية ثانوي يمتحنون من المنزل وتأجيل الاختبار التجريبي للصف الأول والثاني الثانوي ولا تغيير في الثانوية العامة والدبلومات

وزير التعليم: امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي التجريبية من المنزل ..فيديو

وزير التعليم يشرح نظام المشروعات المقرر تطبيقه على طلاب النقل بعد إلغاء الامتحانات

طارق شوقي يرد على أسئلة المواطنين بشأن الامتحانات

ترشيحاتنا

شرط وحيد لـ الأهلي لـ بدء مفاوضات ضم باهر المحمدي من الإسماعيلي

على البحر .. زوجة علي ربيع تستعيد الذكريات بإطلالة صيفية

وزير التعليم يكشف تفاصيل وخطوات أداء المشروع البحثي بديل الامتحان

بعد انتشاره في البيوت.. هل ينقل الذباب والصراصير فيروس كورونا ؟

طرق تنظيف انسداد عيون البوتاجاز الكهرباء والغاز

وسط انشغال العالم بكورونا.. الشيخة موزة والدة أمير قطر تشتري فندق ريتز لندن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث غريب لـ كورفيتC8 2020 فور استلامها.. بالصور

طرق تنظيف انسداد عيون البوتاجاز الكهرباء والغاز

بجمبسوت جينز.. نرمين الفقى تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة