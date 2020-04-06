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فن

هبة مجدي تشعل السوشيال ميديا بصور قديمة.. شاهد

الإثنين 06/أبريل/2020 - 03:03 ص
هبه مجدي
هبه مجدي
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة هبة مجدي، بمجموعة من الصور  لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهرت هبة مجدي بالصور من مسرحية الملك لير في اخر عرض لها قبل وقفها بسبب انتشار فيروس كورونا. 

وارتدت هبة مجدي فستان أسود مطرز بالذهب واعتمدت على وضع ميك اب خفيف علي بلون ترابي ليتناسق مع بشرتها الجذابة. 

وعلقت هبة مجدي على الصور قائلة " افتقدك ايها الملك لير" وحازت على إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر انستجرام. 

يذكر أن هبة مجدي قدمت فى رمضان الماضى 2019 مسلسل "طلقة حظ" مع عضو مسرح مصر مصطفى خاطر، وشارك في بطولته محمد أنور وآيتن عامر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين.

كما شاركت هبة مجدي فى بطولة مسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا، يعرض فى رمضان الماضى أيضا 2019، وشارك فى بطولته إنجى المقدم، كريم عفيفى، صفاء الطوخى، محمد ممدوح، وآخرون، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامى.

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