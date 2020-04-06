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فن

خليك في البيت.. محمد إمام يحارب كورونا بهذة الطريقة.. شاهد

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:36 ص
محمد إمام
محمد إمام
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مصطفى كرم

شارك الفنان محمد امام جمهور بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر محمد إمام بصورة شبيهة لبوستر فيلم لص بغداد وهو يرتدي كمامة على وجهه وممسك بيده زجاجة كحول وخلفه فيروس كورونا المستجد كأنه يحارب الفيروس. 


وعلق محمد إمام على الصورة قائلا"عجبتني#خليك_في_البيت #كورونا".


وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "الوقايه خير من العلاج" و "عاش يا فنان صورة معبره" و "منور يا نجم" و "ربنا يحميك".


وشارك محمد إمام في بطولة فيلم " لص بغداد"، مع كل من ياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن"توته" وأمينة خليل وأحمد العوضي وبيومي فؤاد وأحمد رزق، وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.


يذكر أن فيلم لص بغداد  حقق نجاحا كبيرا منذ افتتاحه يوم 22 يناير في السينمات المصرية، حيث اقتربت إيراداته من 10 ملايين في أقل من أسبوع.

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