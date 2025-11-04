قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزراعة: العلاقات المصرية الأردنية نموذج راسخ للتعاون العربي المخلص
طلاب الدراسات العليا بإعلام القاهرة يبتكرون تطبيقا إلكترونيا للسياحة في مصر
رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟
مكافآت استثنائية في الزمالك حال التتويج بالسوبر المصري
دموع الفرحة.. قرعة الحج تختار 366 فائزا في الإسماعيلية
أبو العينين داخل البرلمان.. تشريعات من أجل المواطن (فيديو)
المصنعية على الجرام تبدأ من 70 جنيها .. أحدث سعر للذهب اليوم
باقي 105 أيام على شهر الخير.. موعد رمضان 2026 فلكيا
عاجل | وفاة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني
ابتعد عن الشاشات.. تحذير من انتشار "متلازمة دماغ الفشار" بين الشباب
بناء بيئة آمنة تراعي احتياجات الأطفال النفسية برعاية القومي للأمومة
الصحة: المؤتمر العالمي PHDC’25 يسلط الضوء على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد توسعات محطة معالجة صرف صحي الغوري

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
مروة فاضل

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من المشروعات الجاري تنفيذها للوقوف على حجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع، رافقه خلالها  سامى سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندس ناصر عجلان رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق.

و تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية محطة رفع طوخ طنبشا الفرعية خلف الجامعة الأهلية ، بطاقة 6000م3/يوم ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بنسبة 100% ، و شبكات الانحدار بإجمالي 8 كم بنسبة 100% ، وكذا خط الطرد بإجمالي 1.2 بنسبة 100% للارتقاء بمستوي الخدمات المعيشية للمواطنين ، وذلك ضمن المشروع المتكامل للصرف الصحي بطوخ طنبشا ببركة السبع باستثمارات بلغت 150 مليون جنيه لخدمة 19 ألف نسمة، تنفيذ شركة النصر للمباني والإنشاءات "ايجيكو" ، ، والذى يضم عدد(2) محطة رئيسية وفرعية وشبكات انحدار وخطوط طرد للوقوف على مستجدات الموقف الحالي وتقديم الدعم اللازم لتحسين مستوى الخدمات .

كما تفقد محافظ المنوفية توسعات محطة معالجة صرف صحي الغوري بجملة استثمارات 400 مليون جنيه للارتقاء بمستوى الخدمات ،  واستمع محافظ المنوفية لشرح مفصل من رئيس الجهاز عن الموقف الحالي ونسب إنجاز توسعات المشروع ، والتي تخدم قرى ( زوير ، سلكا ، عزبة سلكا ، ميت الموز ، عزبة ميت الموز ،  عزبة الدبايبة ، طنبشا ، ميت عافية ) لخدمة 120 ألف نسمة ، بطاقة 12,5 ألف م3 / يوم ليصبح إجمالى الطاقة 32 ألف م3/ يوم ،  ويضم المشروع مبنى منظومة الكلور ووحدة توليد ومدخل أحواض التجفيف)  ، وتم تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 91% والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 70% ، موجهاً بالمتابعة المستمرة وتذليل العقبات لسرعة نهو المشروع وفق التوقيتات الزمنية المقررة والالتزام بمعايير الجودة والكفاءة التشغيلية  لخدمة الأهالى .

فيما اختتم محافظ المنوفية جولته الميدانية بمتابعة  أعمال الرصف والتطوير بطريق الغوري والذى يبلغ طوله 2,5كم ، حيث جاري الانتهاء من أعمال قطع الفرمة تمهيداً لأعمال الرصف المتكاملة ، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي  ، ووجه المحافظ بضرورة الالتزام  الكامل بكافة المواصفات الفنية لأعمال الرصف ومعايير الجودة ومراعاة الميول علي مطابق الصرف الصحي لتحقيق معدلات الأمان، وأكد المحافظ على ضرورة التواجد الميداني بمواقع العمل بصفة مستمرة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والتواصل المباشر مع الجهات المنفذة لتذليل العقبات أمامهم أولاً بأول، موضحاً بأن المحافظة تتبنى خطة طموحة للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بشتى القطاعات الخدمية والتنموية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية جولة تفقدية شركة المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

عزل المحله

الاهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب غزل المحلة

ترشيحاتنا

حكم الصلاة بالنقاب

حكم الصلاة بالنقاب .. دار الإفتاء: مكروهة شرعاً والعبادة صحيحة

الصلاة

موعد صلاة العصر .. فضلها وحكم أداءها قبل المغرب

د. مجدي عاشور

هل يجوز جمع أكثر من عقيقة في واحدة؟.. مجدي عاشور يجيب

بالصور

طريقة عمل المقلوبة بالحمام على الطريقة الأصلية

طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام

سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

السيارات الفارهة
السيارات الفارهة
السيارات الفارهة

كن أول من يشاهد.. كيا تيلورايد 2027 تكشف عن وجهها قبل عرضها رسميًا

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم
طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم
طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

فيديو

دولاب المصري القديم

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد