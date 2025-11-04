محافظ المنوفية يتفقد توسعات محطة معالجة صرف صحي الغوري

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من المشروعات الجاري تنفيذها للوقوف على حجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع، رافقه خلالها سامى سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندس ناصر عجلان رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق.

و تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية محطة رفع طوخ طنبشا الفرعية خلف الجامعة الأهلية ، بطاقة 6000م3/يوم ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بنسبة 100% ، و شبكات الانحدار بإجمالي 8 كم بنسبة 100% ، وكذا خط الطرد بإجمالي 1.2 بنسبة 100% للارتقاء بمستوي الخدمات المعيشية للمواطنين ، وذلك ضمن المشروع المتكامل للصرف الصحي بطوخ طنبشا ببركة السبع باستثمارات بلغت 150 مليون جنيه لخدمة 19 ألف نسمة، تنفيذ شركة النصر للمباني والإنشاءات "ايجيكو" ، ، والذى يضم عدد(2) محطة رئيسية وفرعية وشبكات انحدار وخطوط طرد للوقوف على مستجدات الموقف الحالي وتقديم الدعم اللازم لتحسين مستوى الخدمات .

كما تفقد محافظ المنوفية توسعات محطة معالجة صرف صحي الغوري بجملة استثمارات 400 مليون جنيه للارتقاء بمستوى الخدمات ، واستمع محافظ المنوفية لشرح مفصل من رئيس الجهاز عن الموقف الحالي ونسب إنجاز توسعات المشروع ، والتي تخدم قرى ( زوير ، سلكا ، عزبة سلكا ، ميت الموز ، عزبة ميت الموز ، عزبة الدبايبة ، طنبشا ، ميت عافية ) لخدمة 120 ألف نسمة ، بطاقة 12,5 ألف م3 / يوم ليصبح إجمالى الطاقة 32 ألف م3/ يوم ، ويضم المشروع مبنى منظومة الكلور ووحدة توليد ومدخل أحواض التجفيف) ، وتم تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 91% والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 70% ، موجهاً بالمتابعة المستمرة وتذليل العقبات لسرعة نهو المشروع وفق التوقيتات الزمنية المقررة والالتزام بمعايير الجودة والكفاءة التشغيلية لخدمة الأهالى .

فيما اختتم محافظ المنوفية جولته الميدانية بمتابعة أعمال الرصف والتطوير بطريق الغوري والذى يبلغ طوله 2,5كم ، حيث جاري الانتهاء من أعمال قطع الفرمة تمهيداً لأعمال الرصف المتكاملة ، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي ، ووجه المحافظ بضرورة الالتزام الكامل بكافة المواصفات الفنية لأعمال الرصف ومعايير الجودة ومراعاة الميول علي مطابق الصرف الصحي لتحقيق معدلات الأمان، وأكد المحافظ على ضرورة التواجد الميداني بمواقع العمل بصفة مستمرة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والتواصل المباشر مع الجهات المنفذة لتذليل العقبات أمامهم أولاً بأول، موضحاً بأن المحافظة تتبنى خطة طموحة للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بشتى القطاعات الخدمية والتنموية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.