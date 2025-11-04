محافظ المنوفية يشهد استلام دفعة جديدة من مشروع صكوك الإطعام

شهد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، استلام 2 طن لحوم كدفعة جديدة ضمن " مشروع لحوم صكوك الإطعام " لتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة ، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف ومحافظة المنوفية وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتوفير سبل الدعم للفئات الأولى بالرعاية ، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد رجب خليفة وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.

تفقد محافظ المنوفية سيارة اللحوم أمام مقر ديوان عام المحافظة ، مشيراً إلى أن مشروع لحوم صكوك الإطعام من أهم مشروعات التكافل الاجتماعي التي تنفذها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، ويتميز باستمراريته وفعاليته في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا على مدار العام ، مشيداً بدور وزارة الأوقاف في تقديم الدعم والرعاية للأسر الاكثر احتياجاً بما يسهم في توفير حياة كريمة وتحسين المستوى المعيشي لهم.

وأوضح الدكتور محمد خليفة أن عملية توزيع اللحوم تتم وفق خطة منظمة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، وإدارات الأوقاف، والوحدات المحلية، وذلك بالاستناد إلى كشوف استحقاق دقيقة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بالشكل الأمثل، بما يحقق الأثر المرجو في تحسين جودة الحياة للأسر المستفيدة.