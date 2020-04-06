مشاكل في سيارتك تهدد حياتك.. إليك كيفية حلها

تواجة سياراتنا بعض الاعطال بشكل دوري و بناء عليه نتجة للفني لكي يقوم بإصلاح المشكلة ولكن توجد بعض الأعطال لا يمكن الانتظار عليها او حتي التحرك بالسيارة مسافات طويلة لان بعض الماكل من شئنها ان تودي بحياتنا لاقدر الله و في هذا لاسياق نستعرض المشاكل التي تضر فرامل السيارة و التي لا يمكن السكوت عنها و اسبابها و كيفية حلها.





مشاكل فرامل السيارة





1- عدم استجابة دواسة الفرامل لأوامرك في توقيف السيارة و هذة المشطلة في الغالي تطون بسبب الزيت لانة المسؤول الاول في ترجمة ضعطة الفرامل الي ضغط علي التيل لأيقاف السيارة او وجود مشكلة في ماستر الفرامل.

2- توقف عجلة دون الاخري فنجد مثلا عند الضغط علي الفرامل ان السيارة تنحرف الي احد الجهتين نتيجة لايقاف عجلة قبل الاخري و هذة المشكلة بسبب دخول هواء الي الماستر او الي مواسير الزيت الخاصة بالفرامل لذلك يجب عليك الذهاب لفني للتخلص من الهواء الزائد.

3- تحجير دواسة الفرامل فنجد مثلا عند الضغط علي الفرامل نلاحظ صلابة في الدواسة و هذا بسبب تسريب الزيت او وجود مشكلة في ماستر الفرامل العمومي.

4- استمرار انحراف السيارة اثناء الفرملة و هي اما بسبب الهواء المتخلل مواسير الزيت او بسبب تلف في احد مواسير الفرامل و بالتالي تضغط علي عجلة دون الأخرى.

5- ملاحظة بطئ شديد في استجابة الفرامل و هي بسبب انتهاء التيل فيجب عليك تغييرة لان هذة المشكلة يتبعها اكثر من مشكلة اخري مثل اصدار صوت صفير مزعج اثناء الفرملة او حدوث تلف في الطنابير .

6- سخونة العجلات بعد المشاوير الطويلة هذة المشكلة طبيعية و لكن في حال ان درجة الحرارة ترتفع نسبيا لدرجة لا تتعدي 40 درجة مئوية لكن ان زادت فتكون بسبب عطل في السوست الخاصة بالتيل و التي من شئنها ارجاع التيل لمكانة الطبيعي بعد كل ضغطة فرامل فعد حدوث عصل في هذة السوست يظل التيل ملتصق بالطنبورة في موضع الفرملة طول الطريق و هذة المشكلة قد تؤدي لانفجار الاطارات بسبب الحرارة الزائدة فيجب حلها فورا .

