مشاكل في سيارتك تهدد حياتك.. إليك كيفية حلها

1- عدم استجابة دواسة الفرامل لأوامرك في توقيف السيارة و هذة المشطلة في الغالي تطون بسبب الزيت لانة المسؤول الاول في ترجمة ضعطة الفرامل الي ضغط علي التيل لأيقاف السيارة او وجود مشكلة في ماستر الفرامل.
2- توقف عجلة دون الاخري فنجد مثلا عند الضغط علي الفرامل ان السيارة تنحرف الي احد الجهتين نتيجة لايقاف عجلة قبل الاخري و هذة المشكلة بسبب دخول هواء الي الماستر او الي مواسير الزيت الخاصة بالفرامل لذلك يجب عليك الذهاب لفني للتخلص من الهواء الزائد.
3- تحجير دواسة الفرامل فنجد مثلا عند الضغط علي الفرامل نلاحظ صلابة في الدواسة و هذا بسبب تسريب الزيت او وجود مشكلة في ماستر الفرامل العمومي.
4- استمرار انحراف السيارة اثناء الفرملة و هي اما بسبب الهواء المتخلل مواسير الزيت او بسبب تلف في احد مواسير الفرامل و بالتالي تضغط علي عجلة دون الأخرى.
5- ملاحظة بطئ شديد في استجابة الفرامل و هي بسبب انتهاء التيل فيجب عليك تغييرة لان هذة المشكلة يتبعها اكثر من مشكلة اخري مثل اصدار صوت صفير مزعج اثناء الفرملة او حدوث تلف في الطنابير .
6- سخونة العجلات بعد المشاوير الطويلة هذة المشكلة طبيعية و لكن في حال ان درجة الحرارة ترتفع نسبيا لدرجة لا تتعدي 40 درجة مئوية لكن ان زادت فتكون بسبب عطل في السوست الخاصة بالتيل و التي من شئنها ارجاع التيل لمكانة الطبيعي بعد كل ضغطة فرامل فعد حدوث عصل في هذة السوست يظل التيل ملتصق بالطنبورة في موضع الفرملة طول الطريق و هذة المشكلة قد تؤدي لانفجار الاطارات بسبب الحرارة الزائدة فيجب حلها فورا .