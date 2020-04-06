AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لا أفكر في انتخابات الأهلي.. أبرز 5 تصريحات لـ محمود طاهر على قناة أون

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:41 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
حل المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي سابقا، ضيفًا من خلال مكالمة هاتفية لفضائية أون تايم سبورتس، كشف من خلالها العديد من الأمور حول حقيقة ترشحه لإنتخابات مجلس القلعة الحمراء و اتحاد الكرة.

أكد محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق أنه  يجب منح الفرصة كاملة لمجلس ادارة النادي الحالي برئاسة محمود الخطيب ، من اجل مصلحة القلعة الحمراء.

وفيما يلي نعرض أبرز 5 تصريحات لـ محمود طاهر خلال المداخلة

- " أساند الخطيب ومجلسه حتي انتهاء الفترة الحالية " لمطالعة التفاصيل إضغط هنا 

"ا أفكر حاليا في الترشح لرئاسة النادي الأهلي أو اتحاد الكرة " لمطالعة التفاصيل إضغط هنا 

" حققت 40 مليون لصالح الأهلي " لمطالعة التفاصيل إضغط هنا 

فايلر  لم يتعرض لاختبارات قوية حتى الآن " لمطالعة التفاصيل إضغط هنا 

رينية فايلر المدير الفني للنادي الأهلي يمتلك إمكانيات هائلة " لمطالعة التفاصيل إضغط هنا 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طاهر أبو زيد يكشف موقفه من انتخابات الأهلي المقبلة

تعديل وتجديد.. تفاصيل جلسة الخطيب مع فايلر لتجديد تعاقده

رفض الترشح في انتخابات الأهلي .. أحمد شوبير يكشف حقيقة تدخله في شئون القلعة الحمراء

بسبب مؤمن زكريا.. مشادة على الهواء بين عضو مجلس إدارة الأهلي السابق وإبراهيم فايق.. فيديو

محمود طاهر يكشف حقيقة ترشحه لانتخابات الجبلاية والنادي الأهلي

المساندة مطلوبة.. رئيس الأهلي السابق: الحكومة تعاملت مع أزمة كورونا بشكل مثالى..فيديو

ترشيحاتنا

شرط وحيد لـ الأهلي لـ بدء مفاوضات ضم باهر المحمدي من الإسماعيلي

ترامب: هذا العقار علاج عظيم لفيروس كورونا المستجد

أمل جديد للبشرية.. اكتشاف نقطة ضعف فيروس كورونا| اعرف التفاصيل

فرمان جديد من كارتيرون فى الزمالك.. فيديو

الصحة العالمية توضح نتائج تقييمها للوضع الصحي في مصر

طرق تنظيف انسداد عيون البوتاجاز الكهرباء والغاز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان الحظر .. خال العيال يقدم أهم النصائح للأمهات لتتبعها فورًا من المنزل

وصفة البنجر لمن يعاني من فقر الدم والأنيميا

حادث غريب لـ كورفيتC8 2020 فور استلامها.. بالصور