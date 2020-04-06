لا أفكر في انتخابات الأهلي.. أبرز 5 تصريحات لـ محمود طاهر على قناة أون

حل المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي سابقا، ضيفًا من خلال مكالمة هاتفية لفضائية أون تايم سبورتس، كشف من خلالها العديد من الأمور حول حقيقة ترشحه لإنتخابات مجلس القلعة الحمراء و اتحاد الكرة.





أكد محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق أنه يجب منح الفرصة كاملة لمجلس ادارة النادي الحالي برئاسة محمود الخطيب ، من اجل مصلحة القلعة الحمراء.





وفيما يلي نعرض أبرز 5 تصريحات لـ محمود طاهر خلال المداخلة





- " أساند الخطيب ومجلسه حتي انتهاء الفترة الحالية " لمطالعة التفاصيل إضغط هنا





- " ا أفكر حاليا في الترشح لرئاسة النادي الأهلي أو اتحاد الكرة " لمطالعة التفاصيل إضغط هنا





- " حققت 40 مليون لصالح الأهلي " لمطالعة التفاصيل إضغط هنا





- " فايلر لم يتعرض لاختبارات قوية حتى الآن " لمطالعة التفاصيل إضغط هنا



