ارتقاع الوفيات بسبب كورونا في الهند إلى 109

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الإثنين، ارتفاع الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 109 حالات وفاة.





وحذر الأطباء الهنود من امكانية أن تواجه الهند "هجمة" من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والتي يمكن أن تشل النظام الصحي بعد ظهور أول حالة وفاة بالفيروس.









ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل" البريطانية، توفي رجل يبلغ من العمر 56 عامًا بسبب فيروس كورونا في حي دارافي الفقير في مومباي.









وأوضحت الصحيفة أنه يعيش في حي دارافي الفقير حوالي مليون شخص وكثافته السكانية أكبر 60 مرة من لندن حوالي 280.000 شخص لكل كيلومتر مربع.









وقال الدكتور أوم شريفاستاف ، مدير الأمراض المعدية في مستشفى كاستوربا في مومباي ، إن أسوأ مخاوفه هو أن تبدأ الهند في الاستعداد للأزمة بعد فترة من السيطرة عليها.









وافادت الصحيفة بان هناك مخاوف حول انتشار فيروس كورونا في الأحياء الفقيرة التي تعاني من زيادة سكانية هائلة، وفي حال انتشار فيروس كورونا بها ستعيش الهند كارثة صحية لن يتحملها النظام الصحي هناك.