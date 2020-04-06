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توك شو

تمارين رياضية لكبار السن لتنشيط الدورة الدموية.. فيديو

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:24 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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البهى عمرو
قدّمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين رياضية مختلفة لكبار السن.

وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم الإثنين، أن هذه التمارين مهمة للغاية لأنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية والتي بدورها تساعد كبار السن على النوم بشكل ثابت ومنتظم ومريح دون أرق.
وأشار أبو هاشم إلى أن ممارسة بعض التمارين الصباحية البسيطة، ستساعد على زيادة النشاط للفرد وخاصة كبار السن، وأن تلك التمارين مناسبة للأفراد فوق الـ 50 عاما.

وأوضح حسام أبو هاشم أن هذه التمارين يمكن أن يمارسها أي شخص في أي سن على حسب وزن كل مواطن، وعلى الجميع الحرص على ممارسة الرياضة فى المنزل أو الصالات الرياضية سواء في الصباح أو المساء.

وأوصت الإعلامية فرح سعيد، بضرورة ممارسة الكثير من هذه الرياضات لزيادة النشاط والحيوية والحفاظ على مرونة العضلات والجسم.

برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالإضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية. 

كما يقدم البرنامج يوميا أيضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.

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