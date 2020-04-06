بـ كمامة أو وشاح.. بؤرة كورونا الإيطالية تفرض تغطية الوجه

على الرغم من نقص المستلزمات الطبية في إيطاليا، إلا أن أصدرت السلطات في لومباردي، المنطقة الإيطالية الأكثر تضررا من انتشار الفيروس التاجي كورونا (كوفيد-19) فيها، قانونا يلزم المواطنين بإرتداء أقنعة الوجه (الكمامات)بشكل إجباري عند الخروج.





ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية فقد جاء هذا القرار بعد زيادة عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس المستجد على مستوى العالم، والذين بلغ عددهم 1.2 مليون شخص مصاب، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في ارتداء أقنعة الوجه لوضع حدا للانتشار.





وقال أتيليو فونتانا رئيس لومباردي أن القانون الجديد يلزم كل شخص بتغطية أنفه وفمه عند الخروج من المنزل، إما باستخدام كمامة او وشاح نظيف من المنزل، لأن ذلك سيساعد على منع الشخص من نشر العدوى غذا كان مصابا، وسيسري هذا القانون حتى 13 أبريل على الأقل وهو الوقت المقترح بشكل مبدئي لانتهاء قرار الحظر المفروض.





وجاء هذا القرار في الوقت الذي أعلن فيه الجراح الأمريكي جيروم آدامز أن الولايات المتحدة ستشهد خلال الاسبوع الجاري أعداد كبيرة من الوفيات تكاد تكون أكبر من كارثة 11 سبتمبر، وما قد تتسبب فيه من تأثير على الحالة النفسية للشعب الأمريكي ودول العالم.





وكانت قد شهدت إيطاليا انخفاضا كبيرا في أعداد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، امس السبت بتسجيل أقل عدد وفيات 525 شخص، منذ 19 مارس الماضي.





وبرغم توصيات منظمة الصحة العالمية بأن تأثير الكمامة من الإصابة ضئيلا، إلا أن لومباردي قررت السير على خطى البلاد والمدن الآسيوية التي انتظمت في تغطية الأنف والفم وربما تكون طريقة مجدية في وقت انتشار المرض.