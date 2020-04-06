AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أخبار السعودية.. المملكة تعيد 366 معتمرا تركيا.. وإعانة أكثر من 294 ألف مواطن

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:23 ص
أخبار السعودية
أخبار السعودية
Advertisements
شيماء مصطفى
نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار والملفات المهمة خلال الساعات الماضية، نرصد أبرزها في التقرير التالي.


أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأحد، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2402.


أودع صندوق تنمية الموارد البشرية بالسعودية "هدف"، أمس الأحد، 446 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 294 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر مارس 2020.


قال مصدر سعودي رفيع، أمس الأحد، إن المملكة ستعلن أسعار البيع الرسمية لخاماتها لشهر مايو 2020 في 10 أبريل؛ بعد اجتماع أوبك+ وبغرض التواصل مع منتجي النفط.

وأضاف المصدر، وفقًا لرويترز، أن السعودية ستستضيف مؤتمرًا بالفيديو لـ"أوبك+" يوم الخميس القادم الموافق 9 أبريل الجاري، بدلًا من الاثنين 6 أبريل.


وجهت التأمينات الاجتماعية السعودية، اليوم، منشآت القطاع الخاص، بالالتزام بدفع أجور جميع العاملين لديها خلال الربع الأول من هذا العام قبل تقديم الطلب للاستفادة من صرف تعويضات العاملين.

وقالت عبر حسابها في "تويتر"، اليوم: بالنسبة للمنشآت المشمولة بحماية الأجور سيتم التحقّق من مدى انتظامها في دفع الأجور عن طريق برنامج حماية الأجور.

بعد اتفاق تاريخي بين السعودية والكويت.. تصدير أول شحنة من بترول الخفجي
أعلنت وزارة النفط اليوم إنه جرى تصدير أول شحنة من نفط خام الخفجي من العمليات المشتركة في المنطقة المحايدة المقسومة مع السعودية بعد انقطاع لنحو 5 سنوات، وفق ما ذكرت صحيفة الراي الكويتية.

وأفادت الوزارة أنه جرى تحميل الشحنة يومي 4-5 أبريل الجاري «عبر الناقلة (دار سلوى)».


قال خالد الفاضل وزير النفط الكويتي أمس الأحد إن بلاده تدعم دعوة السعودية لإجراء محادثات جديدة حول تخفيض إمدادات النفط في وقت لاحق هذا الأسبوع، معبرا عن أمله في التوصل لنتائج إيجابية تساهم في استقرار سوق النفط.


تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو أثار استياء الكثير  يوثق لحظة إتلاف كمية ضخمة من البضائع بأحد الأسواق في محافظة بلجرشي، بعد واقعة البصق من أحد العمال الوافدين، بعد صدور نتائج الفحوصات التي أثبتت أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد.


تستعد المملكة العربية السعودية لاستقبال مواطنيها الراغبين فى العودة من الخارج، حيث قامت بتجهيز آلاف الغرف الفندقية لوضعهم تحت الحجر الصحى لفحصهم والاطمئنان على سلامتهم، وللوقاية من فيروس كورونا.


أصدرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أمس الأحد، بيانًا قالت فيه إنها أشرفت على مغادرة 366 معتمرًا تركيًا صباح اليوم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بسبب فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكويت تبدأ الضخ التجريبي في حقل الوفرة الذي تتقاسمه مع السعودية

الكويت تقلص أسعار بيع خاماتها إلى آسيا لشهر أبريل

9 مليارات ريال.. خادم الحرمين يداوي جراح العاملين المتضررين من تداعيات كورونا

مصر تسجل 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والسعودية ترد على مزاعم روسيا بانسحابها من أوبك+.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

أخبار السعودية.. ارتفاع إصابات كورونا لـ 2370 حالة.. تمديد هوية المقيم دون مقابل مالى.. والرد على تصريحات بوتين التي أغضبت المملكة

قرارات الرئيس السيسي لمواجهة كورونا.. ربط كهربائي بين مصر والسودان.. والكويت تدعم إيطاليا.. الأبرز في الصحف الكويتية اليوم

ترشيحاتنا

التنمية المحلية: إغلاق آلاف الأسواق والمقاهي والمراكز التعليمية.. ومحاكمات عسكرية للمخالفين.. فيديو

قبل الاحتراف.. محمد صلاح و النني وافقا على الانضمام لهذا النادى

الدراسة مش هترجع.. 10 رسائل مهمة من وزير التعليم للطلاب وأولياء الأمور

هل صيام النصف الثاني من شعبان حرام ؟.. لجنة الفتوى توضح

زاره الإسرائيليون وبه صندوق موسى وبئر الأمنيات..ماذا تعرف عن المعبد اليهودي بالقاهرة

ملفتة وجريئة.. 15 صورة تكشف عن أناقة أسما شريف منير في عيد ميلادها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق تسبب سراج منير فى وفاة والده.. واسرار علاقته بـ ميمى شكيب وفيلم تسبب فى إفلاسه.. وكواليس نجاته من الأسر بألمانيا

بدون مكياج.. ابنة عمرو دياب تتألق بإطلالة كاجوال.. شاهد

ملفتة وجريئة.. 15 صورة تكشف عن أناقة أسما شريف منير في عيد ميلادها