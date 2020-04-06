أخبار السعودية.. المملكة تعيد 366 معتمرا تركيا.. وإعانة أكثر من 294 ألف مواطن

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار والملفات المهمة خلال الساعات الماضية، نرصد أبرزها في التقرير التالي.









أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأحد، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2402.









أودع صندوق تنمية الموارد البشرية بالسعودية "هدف"، أمس الأحد، 446 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 294 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر مارس 2020.









قال مصدر سعودي رفيع، أمس الأحد، إن المملكة ستعلن أسعار البيع الرسمية لخاماتها لشهر مايو 2020 في 10 أبريل؛ بعد اجتماع أوبك+ وبغرض التواصل مع منتجي النفط.





وأضاف المصدر، وفقًا لرويترز، أن السعودية ستستضيف مؤتمرًا بالفيديو لـ"أوبك+" يوم الخميس القادم الموافق 9 أبريل الجاري، بدلًا من الاثنين 6 أبريل.









وجهت التأمينات الاجتماعية السعودية، اليوم، منشآت القطاع الخاص، بالالتزام بدفع أجور جميع العاملين لديها خلال الربع الأول من هذا العام قبل تقديم الطلب للاستفادة من صرف تعويضات العاملين.





وقالت عبر حسابها في "تويتر"، اليوم: بالنسبة للمنشآت المشمولة بحماية الأجور سيتم التحقّق من مدى انتظامها في دفع الأجور عن طريق برنامج حماية الأجور.





بعد اتفاق تاريخي بين السعودية والكويت.. تصدير أول شحنة من بترول الخفجي

أعلنت وزارة النفط اليوم إنه جرى تصدير أول شحنة من نفط خام الخفجي من العمليات المشتركة في المنطقة المحايدة المقسومة مع السعودية بعد انقطاع لنحو 5 سنوات، وفق ما ذكرت صحيفة الراي الكويتية.





وأفادت الوزارة أنه جرى تحميل الشحنة يومي 4-5 أبريل الجاري «عبر الناقلة (دار سلوى)».









قال خالد الفاضل وزير النفط الكويتي أمس الأحد إن بلاده تدعم دعوة السعودية لإجراء محادثات جديدة حول تخفيض إمدادات النفط في وقت لاحق هذا الأسبوع، معبرا عن أمله في التوصل لنتائج إيجابية تساهم في استقرار سوق النفط.









تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو أثار استياء الكثير يوثق لحظة إتلاف كمية ضخمة من البضائع بأحد الأسواق في محافظة بلجرشي، بعد واقعة البصق من أحد العمال الوافدين، بعد صدور نتائج الفحوصات التي أثبتت أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد.









تستعد المملكة العربية السعودية لاستقبال مواطنيها الراغبين فى العودة من الخارج، حيث قامت بتجهيز آلاف الغرف الفندقية لوضعهم تحت الحجر الصحى لفحصهم والاطمئنان على سلامتهم، وللوقاية من فيروس كورونا.







