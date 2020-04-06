مصطفى حجاج يحيي حفل أونلاين الخميس المقبل

يحيى المطرب مصطفى حجاج، الخميس المقبل، حفلا غنائيًا " أون لاين" بسبب الأحداث التي تشهدها مصروالعالم مؤخرًا وانتشار فيروس كورونا.





وخلال الأيام الماضية أحيا عددا من المطربين عدة حفلات أون لاين منهم على الحجار ومى كساب ورامى عياش وتامر عاشورواحمد جمال وغيرهم لتشجيع المواطنين على البقاء فى المنزل للقضاء على فيروس كورونا.





وطرح المطرب مصطفى حجاج مؤخرًا أغنيته الأخيرة بعنوان "نصيبى وقسمتى"، عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على موقع "يوتيوب"، وهى أغنية ضمن أغانى ألبومه "هتزهزه"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، وهندسة صوت هانى محروس.