وباء كورونا يهدد 20 مليون وظيفة في قارة أفريقيا.. تفاصيل

توقعت دراسة الاتحاد الأفريقي أن تنكمش اقتصادات القارة الإفريقية خلال هذا العام بسبب تأثير انتشار فيروس كورونا حيث يوجد نحو 20 مليون وظيفة في القارة أصبحت مهددة.





وأظهرت توقعات باحثو الاتحاد الأفريقي أن ينكمش اقتصاد أفريقيا نحو 0.8% وهو السيناريو الأكثر واقعية بالنسبة لهم، أما السيناريو الآخر وهو الإنكماش نحو 1.1%





كما تضمنت الدراسة أن ما يصل إلى 15% من الاستثمار الأجنبي المباشر قد يختفي





ويذكر أن عدد مصابي كورونا في أفريقيا حتى اليوم يقدر بقرابة 7400 حالة، والوفيات حوالي 280. وتعد هذه الأرقام منخفضة مقارنة مع عدد سكان قارة أفريقيا الذين يتجاوزون 1.25 مليار نسمة. في المقابل تجاوز عدد إصابات كورونا المليون عالميا، والوفيات تجاوزت 53 ألفا.



