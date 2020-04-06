في زمن الكورونا.. الثقافة تحتفل بليلة النصف من شعبان اليكترونيا

تحتفل وزارة الثقافة بليلة النصف من شعبان من خلال المبادرة الإليكترونية خليك في البيت .. الثقافة بين أيديك حيث تبث في التاسعة مساء الأربعاء 8 أبريل عبر قناتها على اليوتيوب أمسية روحانية إقامتها دار الأوبرا المصرية واحياها النجم محمد ثروت بمصاحبة فرقة الإنشاد الديني ومشاركة نخبة من المنشدين وتتضمن مجموعة من المؤلفات الدينية منها أشرقت أنوار محمد ، قول لهم الله نصرني ، شفيع الإمام ، يا رب أنا العبد الفاني ، القلب يعشق ، النبى ذاك الإمام ، لأجل النبي ، يا رسول الله أجرنا ، روضة الهادى نبينا ، قمر وغيرها .



