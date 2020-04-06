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ثقافة

في زمن الكورونا.. الثقافة تحتفل بليلة النصف من شعبان اليكترونيا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:23 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
 تحتفل وزارة الثقافة بليلة النصف من شعبان من خلال المبادرة الإليكترونية خليك في البيت .. الثقافة بين أيديك حيث تبث في التاسعة مساء الأربعاء 8 أبريل عبر قناتها على اليوتيوب أمسية روحانية إقامتها دار الأوبرا المصرية واحياها النجم محمد ثروت بمصاحبة فرقة الإنشاد الديني ومشاركة نخبة من المنشدين وتتضمن مجموعة من المؤلفات الدينية منها أشرقت أنوار محمد ، قول لهم الله نصرني ، شفيع الإمام ، يا رب أنا العبد الفاني ، القلب يعشق ، النبى ذاك الإمام ، لأجل النبي ، يا رسول الله أجرنا ، روضة الهادى نبينا ، قمر وغيرها . 

يليها عرض بردة البوصيرى اداء فرقة اوبرا عربي ويضم ابيات ملحنة برؤية عصرية لقصيدة الامام البوصيرى الخالدة التي تمثل علامة بارزة فى عالم المديح النبوى .
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