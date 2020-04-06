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أخبار العالم

خضوع رئيس وزراء بريطانيا لاختبارات الدم ووظائف الكبد والكلى والقلب

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:25 م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
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على صالح
شددت حكومة بريطانيا على أن زيارة المستشفى التي يوجد بها رئيس الوزراء بوريس جونسون ليس ضروريا معلنة ان حالته ليست طارئة، وأنه قد جرى اسعافه بالاكسجين بناء على نصيحة طبيبه بسبب "الأعراض المستمرة" لكورونا

وبحسب ما أوردت صحيفة "مترو" ، اليوم الاثنين، عولج بوريس جونسون بالأكسجين بعد دخوله المستشفى لإجراء اختبارات روتينية للفيروس التاجي. 

وأمضى رئيس الوزراء الليل في مستشفى سانت توماس في وسط لندن ، بعد عشرة أيام من اختبار الإصابة بالفيروس. 

وذكرت صحيفة تايمز أن بوريس جونسون ، 55 سنة ، الذي ينتظر طفلًا له من خطيبته كاري سيموندس ، تم وضعه على جهاز التنفس بعدما كان يعاني من نقص الأكسجين وصعوبة في التنفس بعد وصوله إلى المستشفى. 

ومن المحتمل أن يخضع رئيس الوزراء لعدة اختبارات للتحقق من مستويات الأكسجين ، وعدد خلايا الدم البيضاء ، ووظائف الكبد والكلى قبل خروجه، وفقًا للأطباء، ومن المحتمل أيضًا أن يخضع لفحص كهربي للقلب. 

وقالت الدكتورة سارة جارفيس لبي بي سي إن رئيس الوزراء سيجري تصوير صدره بالأشعة السينية وفحص رئتيه ، خاصة إذا وجد أنه يعاني من عملية التقاط انفاسه بسهولة.

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