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الصحة العالمية: 85% من إصابات كورونا في مصر لا تحتاج إلى دواء

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:32 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ابراهيم قدري

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن أغلبية الإصابات بفيروس كورونا في مصر بنسبة 85% لا تحتاج إلى دواء وتُشفى بذاتها.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أن بعض الإصابات أعراضها طفيفة لا تحتاج إلى علاج.

وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية أن مصر تتعامل بكل شفافية مع الحالات ، مشيرا إلى أن 5% من مجمل إصابات كورونا المستجد تحتاج إلى أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضح أن أهم توصيات منظمة الصحة العالمية لدول العالم كشف الإصابات وعزلها ، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على سلامة المجتمع واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الانتشار المجتمعي لوباء كورونا في الدولة.

ووجه التحية للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والفريق المعاون لها، الذين يعملون على مدار الساعة لإيجاد الإصابات.

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