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منوعات

أطباء يتوصلون لعقاقير قديمة تقضي على كورونا في 48 ساعة.. تفاصيل

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:17 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
التوصل إلى علاج يداوي مرضى الفيروس التاجي كورونا، الذين تفاقمت أعدادهم على مستوى العالم وتخطو المليون مصاب، هدف يصارع فيها الأطباء الزمن لتسديده في أسرع وقت. 

وفي هذه الرحلة يقوم الأطباء بإجراء العديد من التجارب والمحاولات من أخر تلك المحاولات هي محاولة الأطباء التايلانديين في مزج عقار نقص المناعة المكتسب الإيدز مع عقاقير الإنفلونزا لمحاربة فيروس كورونا  كوفيد - 19 ، بحسب ما  نشر موقع "بزنس" إنسايدر". 

وأوضح الأطباء في مستشفى "راغافيثي" بمدينة بانكوك، أن هذا المزيج بين العقاقير أدى إلى تحسن المرضى المصابون فيروس كورونا في غضون 48  ساعة، بما فيهم سيدة صينية مسنة تبلغ من العمر 70 عامًا. 

كما أشار الأطباء إلى أن المؤشرات الاولية لهذا المزيج جاءت مبشرة وجيدة جدًا، وجاري البحث في إمكانية إتاحة انتاج عقار من هذا المزيج وطرحه على مستوى عالمي أم أنه يعالج بعض الحالات فقط. 

وقال "سومساك إكسليم" المدير العام لقسم الخدمات الطبية في المستشفى التايلاندي، قوله: "ينبغي أن يكون استخدام تلك العلاجات بحذر، فمثلا استخدام عقار الإنفلونزا أوسيلتاميفير، ينبغي أن يكون بحذر شديد لأنه عندما استخدم بجرعات مرتفعة على مريضين أحدهم أصيب بحساسية شديدة والثاني تحسنت حالته".

وكانت الصين أيضًا قد لجأت إلى عقاقير الإنفلونزا والإيدز لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد.

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