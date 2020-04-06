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يقلد تشرشل وكورونا يفتك به.. بوريس جونسون يعمل من تحت جهاز التنفس الصناعي | فيديو

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:21 ص
بوريس جونسون
بوريس جونسون
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على صالح
يجري رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ، المصاب بالفيروس التاجي ، فحوصات في المستشفى اليوم الاثنين وسط دعوات للفوز بمعركة المملكة المتحدة ضد المرض الفتاك بشفائه.

تم قبول رئيس الوزراء بشكل كبير في سانت توماس، بالقرب من داونينج ستريت ، الليلة الماضية بعد أن أصبح الأطباء قلقين من أن أعراض كورونا عليه لم تهدأ حتى بعد 10 أيام من اختباره الإيجابي.

يُعتقد أن جونسون قد تلقى علاجًا بالأكسجين، بعد الادعاءات بأنه "خاطر بصحته" بالحفاظ على معدل ساعات عمل زائدة وهو محموم. 

وقال أحد النواب البريطانيين أن جونسون كان حريصًا جدًا على محاكاة بطله رئيس وزراء بريطانيا الراحل ونستون تشرشل، وعليه أن يستريح.

وفي بيان أصدره مقر الحكومة البريطانية في داونينج ستريت كشف عن أن رئيس الوزراء جونسون لا يزال يشرف على اعمال الحكومة ، على الرغم من بقائه في المستشفى دون إطار زمني واضح للخروج من المستشفى.

ومع ذلك ، فإن نائبه دومينيك راب يترأس الاجتماع اليومي للجنة أزمة كورونا صباح اليوم الاثنين، ومن الواضح أن رئيس الوزراء لن يلعب نفس الدور المعتاد.

وفي مقطع فيديو على تويتر يوم الجمعة من المبنى رقم 11 بالقرب من مقر الحكومة، حيث كانت عزلة جونسون الذاتية ، كشف رئيس الوزراء البريطاني ذو المظهر المنهك أنه لا يزال يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة ومن المفهوم أن الحمى بقيت حتى أمس.

ويقول الخبراء أن هناك خطر يهدد رئيس الوزراء خشية الإصابة بالالتهاب الرئوي عندما تستمر درجة الحرارة لأكثر من أسبوع.

وقال وزير الإسكان البريطاني روبرت جينريك إن جونسون "كان يعمل بجد لا يصدق" ، وأعرب عن أمله في أن يعود إلى داونينج ستريت قريبًا.

واقترحت وزيرة الصحة نادين دوريز - وهي أول عضو بالحكومة تثبت أصابته بالفيروس التاجي، لكنها تعافت الآن - أن رئيس الوزراء بحاجة إلى "النوم والتعافي".

وقال أحد أعضاء حزب المحافظين لـ "تليجراف" أن على جونسون التوقف عن محاولة أن يكون مثالا لـ "تشرشل" أثناء الحرب العالمية الثانية وبدلا من ذلك ترك وزيرًا آخر في الحكومة يتولى مسؤولية الجهود الوطنية لمكافحة الفيروس.

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