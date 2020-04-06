85 % من الحالات لا تحتاج لدواء.. ماذا قالت الصحة العالمية عن كورونا في مصر؟

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إ ن أغلبية الإصابات بفيروس كورونا في مصر بنسبة 85% لا تحتاج إلى دواء وتُشفى بذاتها.

وتابع خلال مداخلة هاتفية خلال تصريحات تليفزيونية ، أن بعض الإصابات أعراضها طفيفة لا تحتاج إلى علاج.

وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية أن مصر تتعامل بكل شفافية مع الحالات ، مشيرا إلى أن 5% من مجمل إصابات كورونا المستجد تحتاج إلى أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضح أن أهم توصيات منظمة الصحة العالمية لدول العالم كشف الإصابات وعزلها ، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على سلامة المجتمع واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الانتشار المجتمعي لوباء كورونا في الدولة.

ووجه التحية للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والفريق المعاون لها، الذين يعملون على مدار الساعة لإيجاد الإصابات.

وتابع ممثل منظمة الصحة العالمية ، إن الأطقم الطبية هم الصفوف الامامية المدافعة عن المواطنين بكل انحاء العالم وتعرضهم للإصابة بفيروس كورونا لأنهم متواجدين في الصفوف الامامية .





وأضاف جون جبور ، أن منظمة الصحة العالمية في مصر تؤكد علي أن المصابين من الأطقم الطبية في مصر هم ايضا من المجتمع وليس من الضرورى ان تكون الاصابة من داخل عمله في المنظومة الصحية من الممكن أن تكون من الخارج من خلال اختلاطه بأحد في الخارج .





وأوضح جون جبور ، أن منظمة الصحة تؤكد علي أن المجتمع المصرى يجب ان يتجاوب مع ارشادات الحكومة وأهمها هو البعد الجسدي .





وتابع جون جبور ، أن من الضروري أن يكون هناك بعد جسدى بين الاشخاص وبعضهم حتى لا نسمح للفيروس الانتقال من انسان الى انسان اخر .





واستكمل جون جبور ، أن المواطن المصرى يجب أن يتبع إرشادات الدولة لأن هناك إجراءات اتخذتها الدولة لاحتواء والحد من انتشار فيروس كورونا وذلك لان الحالة الواحدة يمكن ان يكون خلفها آلاف المخالطين .