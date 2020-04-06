وزير النقل يكشف عن موعد افتتاح المرحلة الرابعة من مترو الأنفاق

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل ، إن مشروعات مصر القومية لن تتوقف ونقوم بتكملة المشروعات الخاصة بوزارة النقل كما ان شركاتنا لدية وعى وجميع المشروعات الخاصة بوزارة النقل تم تعقيمها وتطهيرها .









وأضاف وزير النقل خلال تصريحات تليفزيونية ، أن جميع العمال والمهندسين والشركات المصرية لا يريدون التوقف في المشروعات لان الحياه لا تتوقف والامل متواجد كما انني اسير وسط الناس وانا ارتدى كمامه حتى يقوم الناس تقليدي كما اني اوزع عليهم الكمامات حتى يقومون بارتدائها حتى لا يتم عدوه أحد .





وأوضح وزير النقل ، أن اليوم قمت بزيارة المترو الساعة 4.30 وخرجت منه الساعة 6 واتجهت الي السكة الحديد عربة السيدات في المترو كان بها 20% من الركاب فقط وعربة الرجال كانت اكثر بشئ بسيط .





وتايع وزير النقل ، أن أمس قمت بالمرور على 6 محطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الانفاق وذلك لاننا مصريين علي ان ننتهي منهم ونقوم بافتتاحها وتسليمهم الى الجمهور يوم 25 أبريل .





واستكمل وزير النقل ،: أننا لا نستطيع أن نتوقف ولن نستطيع أن نقوم بتأخر مشروع من مشروعاتنا سواء مترو الانفاق او القطار الكهربائي المتصل بالعاصمة الإدارية الجديدة او الكبارى والطرق والمستشفيات أو وزارة الاسكان .



