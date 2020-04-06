الصحة العالمية: مصر لا تخفي أعداد الإصابات بكورونا

قال الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية ، إن الدول التي يوجد بها وباء لا تستطيع الإخفاء ولكن ما يحدث هو قلة تقدير لعدد الإصابات.





وأضاف جون جبور خلال تصريحات تليفزيونية ، أن أغلبية الإصابات في مصر وتقدر بنسبة 85% لا تحتاج اى نوع من الدواء للعلاج وتشفي ذاتيا وهذا من ضمن الإيجابيات التي اكتشفناها.





وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية، أن من أهم توصيات منظمة الصحة العالمية هو أن تقوم الدول بالعمل بكل طاقتها للكشف عن أى حالات حتي نستطيع حماية المجتمع.





وتابع ممثل منظمة الصحة العالمية، أن هناك الكثير من الحالات لم يظهر عليهم أى أعراض في مصر وبالتالي لم يذهبوا الي المستشفيات وهكذا لم يتم تبليغنا لأنهم لم يسجلوا لأنه لا توجد دولة تستطيع إخفاء نفسها.





واستكمل ممثل منظمة الصحة العالمية ، أن منظمة الصحة العالمية تستطيع ان تعرف حسب الاتجاه العالمي أن من 3% إلى 5% من حالات الإصابة يحتاجون الي أجهزة تنفس صناعي والدولة المصرية حريصة علي سلامة مجتمعها المصرى وبالتالي قامت بتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية.