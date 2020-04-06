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حوادث

تأجيل محاكمة 3 أشخاص لاتهامهم بتزوير محررات رسمية منسوبة للخارجية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:11 م
محاكمة
محاكمة
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رامي المهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة ثلاثة أشقاء، بتهمة تزوير محرر رسمي منسوب صدوره للقنصلية المصرية بلندن لجلسة 14 أبريل. 


وكان قرار الإحالة الخاص بهم قد كشف عن أن المتهمين الأشقاء اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول وبطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية على ارتكاب تزوير في محرر رسمي، "توكيل خاص منسوب صدوره للقنصلية المصرية بالخارج"، بأن اتفقوا مع المجهول علي أن يتقدم إلى القنصلية المصرية للادعاء بأن اسمه "ع. م. ع" وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها، وهي تصالح بالقضية 12500 لسنة 2016 مستأنف القاهرة الجديدة، فتقدم المجهول للقنصلية وأملى علي الموظف البيانات آنفة البيان وزيل المحرر بتوقيع منسوب للمجني عليه سالف الذكر فأصدر الموظف ذلك المحرر المزور فوقعت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

المتهمون هم "ط. ا. ع"، عضو مجلس إدارة شركة للإنشاء والتعمير، و"م. ا. ع"، نائب رئيس مجلس إدارة شركة للإنشاء والتعمير، و"خ. ا. ع"، رئيس مجلس إدارة شركة للإنشاء والتعمير.

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