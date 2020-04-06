شاهد.. الفنانة بسمة بالجلابية النوبي

شاركت الفنانة بسمة جمهورها صورًا لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





واسترجعت بسمه ذكرياتها في مهرجان أسوان وعلقت بسمة على الصور قائلة :" وفي وسط الكورونا وأخبار الكورونا نسيت انزل صور ختام مهرجان أسوان لأقاليم المرأة.. من اكتر الحاجات اللي بسطتي يومها أني تحررت من قيود السواريه ولبست جلابية نوبي".





وتفاعل مع الصورة عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :" ربنا يحفظك يا أجمل فنانة".





وأحدث أعمال بسمة حسن، فيلم "رأس السنة"، الذي تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان إياد نصار، والفيلم من إخراج محمد صقر.