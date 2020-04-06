الغضبان يشدد علي سرعة الانتهاء من شارع بترول والشوارع المحيطة

تواصلت جولات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الاثنين بتفقد آخر تطورات الأعمال الجارية بشارع البترول، لمتابعة سير العمل بداخله ومتابعة الموقف التنفيذي الحالي بشارع البترول.





وخلال جولته بشارع البترول، استعرض اللواء عادل الغضبان اعمال تخطيط الشوارع المحيطة بشارع البترول ، وذلك من أجل تحقيق السيولة المرورية الخاصة بحركة سير السيارات دخولا وخروجا من موقف السيارات الجديد الذي سيضم جميع سيارات الأجرة بين المحافظات وأيضا أتوبيسات النقل البري.





كما شدد اللواء عادل الغضبان، على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال الجارية وفقا للجدول الزمني المخطط لها، وكذلك الحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى بالمنطقة ، والتي تعتبر امتدادا لمحور ٣٠ يونيو، وتمثل واجهة بورسعيد أمام المسافرين من وإلى المحافظة.



