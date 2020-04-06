انقذ مريضا واحم نفسك من كورونا.. الأطباء توجه رسالة عاجلة لشعب مصر

ناشدت النقابة العامة للأطباء، المواطنين التبرع بالدم، لتأثر حركة التبرعات بالحظر وقلة كميات الدم.





وأكدت النقابة، أن التبرع بالدم ينقذ حياة مريض ويساهم في تنشيط جهاز المناعة وفي رفع نسبة مقاومة فيروس كورونا المستجد COVID19.





وأوضحت أن التبرع يتم في أقرب بنك دم تابع لمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.





ولفتت النقابة، إلى أن الحظر يسبب أزمة شديدة لبنوك الدم ويهدد حياة كثير من المرضى، وهناك فئات كثيرة من المرضى حياتها مهددة بالخطر، مرهونة بكيس دم.





وألمحت نقابة الأطباء، إلى أنه مع دخول رمضان سيتأثر الوضع أكثر لذلك ندعو الجميع إلى سرعة التبرع لإنقاذ حياة إنسان.



