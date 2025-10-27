قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيخ الأزهر من قمة روما للسلام: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
العلمين الجديدة قبلة جديدة للاستثمار الصناعي في مصر| تفاصيل
عائلات الرهائن تطلب لتعليق المرحلة التالية من وقف إطلاق النار حتى تسليم جميع الرفات
المسابقات تحسم الجدل.. بيان رسمي بـ إيقاف دونجا الزمالك في السوبر
استثمارات تتجاوز 78 مليون دولار.. مدبولي يفتتح مصنعًا لمواد البناء ويتفقد مشروع الكربون بالسخنة
تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 وانتهاء الصيفي رسميًا هذا التوقيت
مدبولي: نحرص على ضمان رصيد مطمئن من السلع الاستراتيجية وضخ الكميات اللازمة في الأسواق
ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”
الحبس والغرامة لمحصّلي «ركنة زيادة».. قانون انتظار السيارات يضبط فوضى الشوارع
ممنوع مهاجمة الاحتلال في أمريكا.. اعتقال صحفي بريطاني بسبب إسرائيل
ترامب يستبعد سعيه لولاية رئاسية ثالثة من خلال "خطة فانس"
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقع 3 عقود صناعية جديدة باستثمارات تتجاوز 75 مليون دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالأسماء.. تحرك عاجل من نقابة التمريض ضد الأكاديميات غير المعتمدة

كوثر محمود نقيب التمريض
كوثر محمود نقيب التمريض
الديب أبوعلي

أرسلت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود، خطابًا رسميًا إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران، وزير العمل، بشأن انتشار ما يُعرف بالأكاديميات الخاصة غير المعتمدة التي تقدّم برامج وهمية لتأهيل “مساعد تمريض” أو “تمريض متخصص”، بالمخالفة للقوانين المنظمة لمزاولة المهنة.

وأكدت النقابة في خطابها، أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور عدد من الأكاديميات والمراكز الخاصة التي تعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الدعاية المختلفة عن تقديم برامج تدريبية في التمريض تستهدف الحاصلين على شهادات بدءًا من الإعدادية وما فوقها، مدّعية – بشكل يخالف الحقيقة – أنها تمنح شهادات معتمدة من الجامعات والكليات، وتُتيح للخريجين الحصول على ترخيص مزاولة مهنة التمريض وعضوية نقابية معتمدة.

الأكاديميات الوهمية لدراسة التمريض 

وشددت الدكتورة كوثر محمود أن هذه الادعاءات غير صحيحة ومخالفة للقانون، وأن هذه الكيانات لا تملك الحق قانونًا في تقديم مثل هذه البرامج أو منح أي شهادات أو تصاريح تتعلق بمهنة التمريض.

وأوضحت نقيب التمريض أن هذا الوضع ترتب عليه انتشار أوراق وكارنيهات غير صحيحة يتم استغلالها في تشغيل أفراد غير مؤهلين في مهنة تُعد من أدق وأخطر المهن داخل المنظومة الصحية، الأمر الذي يمثل خطورة مباشرة على حياة المرضى، ويُسيء إلى صورة مهنة التمريض وهيئته المهنية، فضلًا عن السماح لبعض المستشفيات الخاصة بالاعتماد على فئات غير مؤهلة علميًا أو تدريبيًا، بما يضر بسلامة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

وانطلاقًا من مسؤولية النقابة في حماية المهنة والارتقاء بمستواها والحفاظ على كفاءة وجودة الخدمات التمريضية، طالبت نقيب التمريض باتخاذ عدة إجراءات عاجلة، أبرزها وقف أي دورات في مجال التمريض لغير خريجي الكليات والمعاهد التمريضية، وكذلك وقف التدريب العملي داخل المستشفيات الجامعية للطلاب المنتسبين لهذه الأكاديميات غير المعتمدة.

وطالبت نقيب التمريض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إصدار تعليمات واضحة بعدم استقبال أو تدريب طلاب تلك المراكز والأكاديميات داخل كليات التمريض أو المستشفيات الجامعية، لما يمثله ذلك من تهديد للأمن الصحي الوطني وتعريض حياة المواطنين للخطر، كما طالبت من وزير العمل، محمد جبران، عدم منح أي تصاريح أو تراخيص لإنشاء مراكز تدريب تنظّم دورات أو برامج تدريبية في مجال التمريض خارج الإطار الرسمي المعتمد.

وأرفقت النقابة العامة للتمريض مع خطابها قائمة كاملة بالأكاديميات ومراكز التدريب التي تم رصدها باعتبارها كيانات وهمية وغير معتمدة، وعددها 22 أكاديمية ومركز تدريب، وهي..

1. أكاديمية السلام الدولية
2. أكاديمية حكمة للعلوم الصحية
3. نبض الحياة للتدريب المهني ببنها
4. أكاديمية التدريب الحديثة
5. أكاديمية المعادي الدولية M.I.A
6. أكاديمية تطوير التدريب المهني بالعاشر من رمضان
7. أكاديمية تطوير التدريب المهني بالشيراتون
8. أكاديمية إشراقة
9. أكاديمية قناة السويس للعلوم المتطورة فرع دمنهور
10. أكاديمية قناة السويس للعلوم المتطورة فرع الإسماعيلية
11. أكاديمية الأهرام المعتمدة للتمريض والعلوم الطبية
12. أكاديمية Semi Collage للعلوم الطبية
13. أكاديمية الماسة للتدريب المهني
14. أكاديمية بلس
15. أكاديمية المستقبل للتدريب
16. أكاديمية ATC
17. أكاديمية الأندلس الدولية
18. الأمل للموارد البشرية والتدريب المهني
19. أكاديمية العربى للتدريب
20. أكاديمية التطوير المهني للتدريب والتأهيل بالزقازيق
21. أكاديمية حفصة Hafsa Academy
22. أكاديمية البدر للتدريب
وأكدت النقابة دعمها الكامل لكافة الجهود الحكومية الرامية لضبط منظومة التعليم والتدريب الصحي في مصر، بما يكفل الحفاظ على جودة الخدمات التمريضية وحماية المهنة من الدخلاء، ويضمن وصول خدمات صحية آمنة للمواطنين.

النقابة العامة للتمريض الدكتورة كوثر محمود الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الأكاديميات الوهمية لدراسة التمريض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

ياسر فرج

ياسر فرج: زوجتي كانت تبلغ 38 عاما عندما أصيبت بالمرض

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين

الأهلي

محمد صديق: تصريحي الشهير تسبب في ابتعادي عن العمل بالأهلي

انقلاب سيارة الفنان على رؤوف

انقلاب سيارة علي رؤوف صاحب أغنية أنا بشحت بالجيتار.. صور

محمد حمدي

موافقة مبدئية.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد حمدي

ترشيحاتنا

غزة

الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لا تزال بالغة الصعوبة

الذهب والدولار

أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس

حماس

حماس: قضية الأسرى وتحريرهم ستبقى على طاولة بحث القيادات الفلسطينية

بالصور

أثناء تجربتها.. لحظة اختراق سيارة M2 بقوة 1100 حصان مصنع BMW

BMW
BMW
BMW

مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية

مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية
مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية
مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية

أفراح الوسط الفني.. 5 حالات زفاف ترسم البسمة على وجه عشاقهم فى أيام

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

في عيد ميلادها.. كيف انتصرت إليسا على مرض السرطان وحلم الأمومة

إليسا
إليسا
إليسا

فيديو

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد