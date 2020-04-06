انعكاسات كورونا في حلقة نقاشية افتراضية بمكتبة الإسكندرية

نظم مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، اليوم، حلقة نقاشية افتراضية، بعنوان "جائحة كورونا وانعكاساتها المحلية والإقليمية والدولية".





وتعد الندوة هي الأولى من نوعها التى ينظمها المركز في سياق التفاعل الثقافي والاكاديمي عن بعد ضمن الإجراءات الاحترازية في مواجهة انتشار فيروس "كورونا".





ضمت الحلقة النقاشية مجموعة من المتخصصين والخبراء بهدف تبادل الرأي واقتراح رؤي تجاه التعامل مع تداعيات هذه الأزمة، التى تمس مصر والنظام الدولى بأكمله.





وتطرقت الي الإجابة عن مجموعة من التساؤلات منها: ما هي نماذج إدارة الأزمات المختلفة التي كشفت عنها أزمة “كورونا”؟ إلى أي حد تستطيع دول العالم العمل على استدامة “الإجراءات الاستثنائية” لتجاوز مرحلة “الانهيار”؟ ما هي قدرة دول العالم على التنسيق لتجاوز الأزمة؟ هل ستؤثر تداعيات الأزمة الاقتصادية على موازين القوى الدولية؟ هل سينبثق نظام دولي جديد من وراء الازمة؟.





‎تناولت الحلقة النقاشية الاجابة عن التساؤلات من خلال ثلاثة محاور أساسية، هى: الإدارة المصرية للأزمة وانعاكساتها على المستوى المحلى، وتوظيف مصر للأزمة إقليميا ودوليا وآفاق النظام الدولى الجديد، والسيناريوهات المحتملة والخيارات المتاحة أمام صانع القرار المصري.