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ديني

نقيب الأشراف: ذكرى تحويل القبلة تبعث برسالة وحدة الصف والتكاتف بين أبناء الأمة الإسلامية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 05:18 م
نقيب الأشراف
نقيب الأشراف
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محمد صبري عبد الرحيم
هنأ السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسى، والشعب والشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان 1441 هجرية. 

وأكد نقيب الأشراف، في بيان له اليوم، أن ذكرى ليلة النصف من شعبان، شهدت حدثا عظيمًا، وهو تحويل القبلة إلى بيت الله الحرام، مصداقًا لقول المولى عز وجل: "قد نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ..".

وقال إن ذكرى تحويل القبلة تبعث برسالة وحدة الصف والتكاتف بين أبناء الأمة الإسلامية والعربية، لمواجهة التحديات والمخاطر والمؤامرات والأوبئة التى تحيط بالأمة فى وقتنا الراهن، داعيًا كل شعوب العالم إلى الالتزام بتعليمات الجهات المعنية، حتى نعبر هذه الفترة بسلام، وننتصر على وباء كورونا اللعين.

وتابع: تمر علينا ذكرى ليلة النصف من شعبان هذا العام، ونحن في أمس الحاجة، للوقوف خلف قادتنا، الذين لا يدخروا جهدا في تحقيق الأمن والسلام للوطن والمواطنين.

ودعا المولى عز وجل أن يبلغنا رمضان وقد تلاشى هذا الوباء اللعين من العالم كله، وأن ينعم المولى عز وجل على جميع الشعوب بالأمن والسلام والرخاء، وكل عام وأنتم بخير.

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