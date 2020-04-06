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محافظات

تطهير وتعقيم مكاتب البريد والمدارس المخصصة لصرف المعاشات في الدقهلية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:03 م
تطهير وتعقيم مكاتب
تطهير وتعقيم مكاتب البريد في الدقهلية
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همت الحسينى
كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور عبدالمنعم المنجي مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية بشن حملة تطهير وتعقيم لمكاتب البريد والمدارس المخصصة لصرف المعاشات للمواطنين ولكافة المنشآت والمصالح الحكومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس باتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

وأوضح التقرير الذي عرضه مدير مديرية الطب البيطري بأنه تم يوم الأربعاء الماضي أول أبريل الجاري الانتهاء من تطهير مكتب بريد مدينة أجا وعدد من مكاتب البريد بقري منية سمنود وأبو داود وميت ابو الحسين وميت فضالة والمنشية وميت العامل والغراقة بالإضافة إلي مجزر اجا ، وفي مركز تمي الامديد تم تطهير وتعقيم كنيسة البيضاء وإدارة مياه الشرب والصرف الصحي ومكتب بريد المدينة، وفي مركز دكرنس تم تطهير وتعقيم مكاتب البريد بقري الربيعة ومنشآت عبدالرحمن وأشمون.

وفي مركز شربين تم تطهير وتعقيم مكتب بريد المدينة ومكاتب قري الأحمدية وكفر الشيخ عطيه ودنجواي والمدرسة الثانوية بالمدينة.

كما تم في مركز ميت سلسيل تطهير وتعقيم عدد من المنشآت الحكومية شملت مبنى المحكمة ومجلس المدينة والمستشفى المركزي ومركز الشرطة ومبنى الإطفاء والوحدات الصحية ببعض القري، وفي مركز المطرية تم تطهير وتعقيم مكتب التأمينات والمعاشات ومكاتب البريد بالمدينة وقرية العصافره والوحدة المحلية.

 وفي مركز منية النصر تم تطهير قرية برمبال وفي مركز المنزلة تم تطهير وتعقيم المدرسة الابتدائية بالمدينة والجمعية الزراعية ووحدة الصرف الصحي بقرية الفروسات وقرية العامرة ، وفي نبروه تم تطهير وتعقيم مكاتب بريد قري الطنيخ وكفر الحصة وكفر الجنينة .

وأكد المحافظ أن حملات التطهير والتعقيم مستمرة داخل كافة المنشآت الحكومية والخدمية وفي مقدمتها المنشآت التي عليها إقبال كبير من المواطنين لتلقي خدماتهم وفي مقدمتها مكاتب البريد التي تستقبل يوميا أعداد كبيرة من المواطنين .

تطهير وتعقيم مكاتب البريد والمدارس المخصصة لصرف المعاشات في الدقهلية
تطهير وتعقيم مكاتب البريد والمدارس المخصصة لصرف المعاشات في الدقهلية
تطهير وتعقيم مكاتب البريد والمدارس المخصصة لصرف المعاشات في الدقهلية
تطهير وتعقيم مكاتب البريد والمدارس المخصصة لصرف المعاشات في الدقهلية
تطهير وتعقيم مكاتب البريد والمدارس المخصصة لصرف المعاشات في الدقهلية
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