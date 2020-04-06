ظهر عاريا.. صورة فاضحة أخرى لـ حفيد عمر الشريف

«عمر جونيور»، والمعروف بمثليته الجنسية، في صورة أخرى قبل عدة أيام، وهو شبه عارٍ على أحد الشواطئ.

حفيد عمر الشريف معروف بتصريحاته وأفعاله الجريئة لدرجة أنه كشف عن بعض العلاقات النسائية لجده "عمر الشريف" حيث قال ان حياة جده تسودها النزوات الجنسية خصوصا مع الممثلة باربرا سترايسند وكان جده يعتبر حظه سيئا فى لعبة الورق وهو ما اعتبره البعض نوعا من الإساءة لجده.





وتابع الحفيد: أن جده تردد بعد انتهاء تصوير مشاهده فى فيلم "لورانس العرب" على حانات الكحول، ليتوجه بعدها لأحد فنادق الدعارة مع فتيات كان يحضرهن مخرج العمل ديفيد لين بنفسه.





وأضاف: لم أكن أحب الاستماع الى جدى وهو يروى لى قصصًا عن الحياة الجنسية الخاصة به، لكنه كان دائمًا منفتحًا جدًا عندما يتعلق الأمر بهذا الشأن".





ومن بين التصريحات الجريئة أيضا التى كشف عنها حفيد عمر الشريف أن له ميولا جنسية والتى وصلت الى حد طلب يد الفنان البريطاني سام سميث وهو ما أثار حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعى العربية.





فبعد أن نال الفنان البريطاني سام سميث، جائزة الأوسكار عن أفضل أغنية، أعلن عمر جونيور على الملأ حبه لـ سميث، ولم يتوقف فقط عند هذا الحد، بل طلب يده للزواج، وكتب في تغريدة: "سام سميث أنت رجلي. أحبك. تزوجني".





وتعرض حفيد عمر الشريف لهجوم شرس عربيا حتى انه فكر فى الانتحار يوما ما بسبب هذا الامر ولكنه تراجع عن هذا القرار فضلا عن انه يخاف العودة الى مصر حتى لا يتم القاء القبض عليه بتهم نشر الفسق والفجور.



