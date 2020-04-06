من منزلك.. إليكم طريقة عمل الحليب المكثف للحلويات

طريقة عمل الحليب المكثف، وهي وصفة بسيطة وغير مكلفة، واليكم طريقة عمل الحليب المكثف. تحتاجين في بعض وصفات الحلويات الحليب المكثف، وقد قدمت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك





وقت التحضير : 120 دقيقة

وقت الطبخ : 30 دقيقة





ويمكن تقديم طريقة عمل الحليب المكثف في العديد من وصفات الحلويات، حيث انها تضيف مذاق مميز لوصفتك ، وبدلا من شرائها يمكن تحضيرها بالمنزل بابسط التكاليف ومكونات متوفرة داخل منزلك.





طريقة عمل الحليب المكثف





مقادير طريقة عمل الحليب المكثف





كوب ماء مغلي

ربع كوب زبدة

2 كوب حليب بودر

2 كوب سكر

رشة فانيليا





طريقة عمل الحليب المكثف :





1- نحضر الخلاط ونضع به كوب الماء المغلي ( لابد أن يكون الماء مغلى وليس دافئا أو ساخنا ).





2- نضع معه الزبدة والسكر العادى ، والحليب البودر ونضربهم جيدا فى الخلاط.





3- فى حالة الحصول على قوام خفيف نلتزم تماما بالمقادير، ونضع الخليط فى الثلاجة لمدة ساعة حتى يثقل القوام، حيث ان كثافة القوام ترجع لنوع الحليب البودر.





4- فى حالة عمل اللبن المكثف والحصول على قوام مناسب، يمكن إستخدامه فورا بدون دخوله الثلاجة، و فى حالة وجودة خارج الثلاجة يمكن أستخدامه حتى 3 أيام فقط.



