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مرأة

من منزلك.. إليكم طريقة عمل الحليب المكثف للحلويات

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:21 م
طريقة عمل الحليب
طريقة عمل الحليب المكثف
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آية التيجي
تحتاجين في بعض وصفات الحلويات الحليب المكثف، وقد قدمت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك طريقة عمل الحليب المكثف، وهي وصفة بسيطة وغير مكلفة، واليكم طريقة عمل الحليب المكثف.

وقت التحضير : 120 دقيقة
وقت الطبخ : 30 دقيقة

ويمكن تقديم طريقة عمل الحليب المكثف في العديد من وصفات الحلويات، حيث انها تضيف مذاق مميز لوصفتك، وبدلا من شرائها يمكن تحضيرها بالمنزل بابسط التكاليف ومكونات متوفرة داخل منزلك.

طريقة عمل الحليب المكثف

مقادير طريقة عمل الحليب المكثف

كوب ماء مغلي
ربع كوب زبدة 
2 كوب حليب بودر 
2 كوب سكر
رشة فانيليا

طريقة عمل الحليب المكثف :

1- نحضر الخلاط ونضع به كوب الماء المغلي ( لابد أن يكون الماء مغلى وليس دافئا أو ساخنا ).

2- نضع معه الزبدة والسكر العادى ، والحليب البودر ونضربهم جيدا فى الخلاط.

3- فى حالة الحصول على قوام خفيف نلتزم تماما بالمقادير، ونضع الخليط فى الثلاجة لمدة ساعة حتى يثقل القوام، حيث ان كثافة القوام ترجع لنوع الحليب البودر.

4- فى حالة عمل اللبن المكثف والحصول على قوام مناسب، يمكن إستخدامه فورا بدون دخوله الثلاجة، وفى حالة وجودة خارج الثلاجة يمكن أستخدامه حتى 3 أيام فقط.

5- يحفظ الحليب المكثف فى برطمانات معقمة، ومغلقة فى الثلاجة لمدة أسبوع فقط لحين الإستخدام.
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