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توك شو

هنسميه امتحان ولكن بطريقة تانية.. التعليم العالي: كل الطلاب ستخضع للتقييم.. فيديو

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:23 م
خالد عبد الغفار،
خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي
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اسراء صبري

قال دكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن المراكز البحثية فى مصر تعمل بكل قوة خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن الأبحاث التى تقام فى  معاملنا الآن هي نفس الأبحاث التى تتم فى معظم العالم.

وأوضح خالد عبدالغفار، أثناء مداخلته الهاتفية على قناة"سي بي سي"، أن معامل الأبحاث تقوم بتجربة عملية استخدام الأجسام المضادة المتواجدة في الأشخاص المعافين في معالجة الحالات المزمنة من فيروس كورونا، بالإضافة إلي تجربة علاج الدرن وتحديد مدى صحة معالجته للأمر، لافتا إلى وجود الكثير من التجارب والأبحاث التى تقوم بها المراكز البحثية فى مصر.

وأشار وزير التعليم العالي"، إلي أن وزارة البحث العلمي فتحت الباب أمام الباحثين المصريين، وذلك من أجل إعطاء الفرصة للجميع بالمساعدة فى الإنهاء على تلك الأزمة.

وأضاف "عبد الغفار"، أن علي الطلاب عدم الخوف، وتابع قائلا: "انتوا اولادنا وعمرنا ما هنجازف بصحتكوا"، لافتا إلى أن الوزارة تعي تماما اختلاف الوضع بين التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، لذلك الوزارة تضع ذلك فى الاعتبار.

واختتم قائلا:  أن جميع الطلاب يجب تقيمها ولكن وفقا للأحداث الحالية يمكن أن تختلف طرق التقييم، متابعا"هنسميه امتحان ولكن بطريقة تانية".


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