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رياضة

رد ناري من الأهلي على هجوم مجدي عبد الغني وإبراهيم سعيد بسبب وليد سليمان

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:26 م
محمد رشاد
رد النادي الأهلي على هجوم مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، وإبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر الأسبق، بشأن تجديد التعاقد مع وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأحمر.

وكان مجلس إدارة الأهلي قد جدد تعاقد وليد سليمان لمدة موسمين، ولكن هذا قوبل بالانتقاد والهجوم من مجدي عبد الغني وإبراهيم سعيد، لأن المقابل المادي كبير ولا يستحقه اللاعب، كما أنه غير دولي، على حد وصفهم.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لـ وليد سليمان يصاحبها تعليق: "حدوتة أهلاوية، عطاء بلا حدود، تألق مستمر".

وامتدحت الصفحة الرسمية للأهلي على تويتر وليد سليمان: "رحلة مثيرة من التألق والإبداع الكروي المغلف بالعشق والإخلاص للقلعة الحمراء، 5 ألقاب قارية و8 ألقاب محلية وتستمر رحلة عطاء الحاوي".

يُذكر أن الأهلي رفض تجديد عقد حسام عاشور، وأعلن رحيل أحمد فتحي بعد فشل المفاوضات مع النادي.
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