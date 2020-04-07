ارتفاع أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7-4-2020‎

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية للجرام خلال تعاملات اليوم،الثلاثاء، 7-4-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 175.42ريال سعودي بعد أن كان يسجل نحو 172,20 ريال سعودي .

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في السعودية اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.

سعر الذهب في السعودية:

يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (200.47ريال سعودي) أي ما يعادل (53.31دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (183.77ريال سعودي) أي ما يعادل (48,87دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (175.42ريال سعودي) أي ما يعادل (46.65دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (147.60 ريال سعودي) أي ما يعادل (39,22دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (116.94 ريال سعودي) أي ما يعادل (31.10دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (100.24 ريال سعودي) أي ما يعادل (26.65 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,235 ريال سعودي) أي ما يعادل ( 1,658 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,403 ريال سعودي) أي ما يعادل (373.17دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (200,471 ريال سعودي) أي ما يعادل (53,309 دولار أمريكي)