AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7-4-2020‎

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 05:01 ص
ريال سعودي
ريال سعودي
Advertisements
أحمد علام

ارتفعت  أسعار الذهب في السعودية للجرام خلال تعاملات اليوم،الثلاثاء، 7-4-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 175.42ريال سعودي بعد أن كان يسجل نحو 172,20 ريال سعودي .

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في السعودية اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.

سعر الذهب في السعودية:

يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال. 

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (200.47ريال سعودي) أي ما يعادل (53.31دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (183.77ريال سعودي) أي ما يعادل (48,87دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (175.42ريال سعودي) أي ما يعادل (46.65دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (147.60 ريال سعودي) أي ما يعادل (39,22دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (116.94  ريال سعودي) أي ما يعادل (31.10دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (100.24  ريال سعودي) أي ما يعادل (26.65 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,235  ريال سعودي) أي ما يعادل ( 1,658 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,403  ريال سعودي) أي ما يعادل (373.17دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (200,471  ريال سعودي) أي ما يعادل (53,309  دولار أمريكي)

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020.. تفاصيل

سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020

3 ريالات.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في السعودية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020

ارتفاع أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 25-3-2020.. تراجع جديد

ترشيحاتنا

حصلت لي معجزة.. خالد النبوي يكشف تفاصيل وعكته الصحية الأخيرة ومساندة زوجته.. فيديو

متى موعد ليلة النصف من شعبان 1441 - 2020 في مصر .. الإفتاء: من مغرب اليوم لفجر الغد

حقيقة انتقال كورونا من الحيوان للإنسان.. الطب البيطري يرد.. فيديو

انفوجراف.. وزيرة الصحة: 1322 مصابا و85 إجمالي الوفيات

استشاري يكشف أخطر مراحل الإصابة بفيروس كورونا.. فيديو

سأعتبر الدوري ملغى.. طالع تصريحات مرتضى منصور ضد اللجنة الخماسية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وضع زيت السمسم على البشرة يقى من كورونا ..اعرف الحقيقة

ماذا يحدث للجسم عند مضغ الحبهان؟

بإطلالة محتشمة.. بشرى تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير